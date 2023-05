La marcia della legalità con le scuole di Saronno martedì 23 maggio

Sarà sostenuta con un contributo dell’assessorato alla Pubblica Istruzione la marcia della legalità promossa dall’associazione Amici del Legnani e dai ragazzi delle scuole superiori saronnesi in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persone la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta.

«L’amministrazione comunale condivide le finalità dell’iniziativa – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione Gabriele Musarò – e ne riconosce la valenza educativa e di cittadinanza attiva: ecco perché abbiamo concesso il patrocinio e sosteniamo questa marcia, che ci vedrà presenti con i ragazzi».

I ragazzi delle superiori e i loro “colleghi” delle terze medie partecipanti si ritroveranno alle ore 10.30 sul piazzale Santuario e, da qui, si muoveranno in corte per via Varese, via I Maggio, c.so Italia, p.zza Libertà, via Portici, via S. Cristoforo, via Cavour poi, ritornando su corso Italia, rientreranno al Parco del Seminario dove rimarranno per le iniziative a loro dedicate in uno spazio allestito con installazioni che vogliono parlare di legalità e lotta alla mafia: una chiacchierata con un commissario di Polizia dello Stato, un incontro con un giornalista, uno spettacolo teatrale, alcune letture accompagnate da musica.