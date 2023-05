La medicina di genere al centro dell’annuale convegno dell’Ordine dei Medici di Varese

Il convegno annuale organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese è intitolato “Medicina di genere: la salute delle differenze”. Si svolgerà sabato 27 maggio, a partire dalle ore 8.45, al Double Tree by Hilton – Milan Malpensa (via per Busto Arsizio 7, Solbiate Olona).

Come spiega il Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, la dottoressa Giovanna Beretta, “quest’anno abbiamo deciso di occuparci di Medicina di Genere, un tema venuto alla ribalta recentemente, ma che è destinato a far compiere in futuro un rilevante salto di qualità alla nostra professione. Con Medicina di Genere (o Medicina genere-specifica) si prendono in seria considerazione le differenze di genere, le differenze di sesso, porta ad abbassare il rischio di mortalità e a migliorare l’efficacia della cura”.

I relatori affronteranno le diverse sfaccettatture della tematica al centro del convegno. L’incontro si chiuderà con un “question time” e un dibattito con i partecipanti.

PROGRAMMA

8:30 Registrazione dei partecipanti

8:45 Saluto delle Autorità

Introduzione al Convegno Dr.ssa Giovanna Beretta

1ª SESSIONE

Moderatori: Dr.ssa Giovanna Beretta – Dr.ssa Cristina Mascheroni

9.00 La medicina di genere

Relatore: Prof.ssa Franca Di Nuovo

9.55 La medicina di genere nella vita prenatale

Relatore: Prof. Fabio Ghezzi

10.45 II Piano di applicazione e diffusione della Medicina di Genere

Relatore: Dr.ssa Fabiola Bologna

11.30 Coffee break

2ª SESSIONE

Moderatori: Drssa Teodora Maria Gandini – Dr Carlo Grizzetti



1200 La medicina di genere e la medicina generale

Relatore: Dr.ssa Valeria Messina

12:45 Question time: dibattito aperto con il pubblico

13:30 Valutazione Post Test e chiusura Simposio