“La mia impresa, il mio futuro”: a Varese premiate le Start Up realizzate dagli studenti

Una app per gestire flotte di bici e monopattini, un orto in città per un’alimentazione sostenibile, un biocarburante prodotto dalla miscela di CO2 e idrogeno. Sono tra i migliori progetti di startup selezionati nell’ambito di “La mia impresa, il mio futuro”, il programma sviluppato da Fondazione Sodalitas con l’impresa associata BPER Banca e organizzato con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e idea.lab, il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità della provincia di Varese.

Giunto alla seconda edizione, il progetto ha coinvolto oltre 2mila studenti e studentesse di 15 scuole superiori del territorio di Varese, che hanno messo a punto 420 progetti di startup grazie alla partecipazione a 82 seminari. L’iniziativa prevedeva un seminario base “Startup, creiamo insieme un’impresa” della durata di 15 ore e un seminario avanzato “Sostenibilità e Business plan” di altre 15 ore.

I seminari che hanno coinvolto gli studenti e le studentesse delle scuole partecipanti sono stati realizzati dai manager volontari di Fondazione Sodalitas in collaborazione con i professionisti di BPER Banca, da tempo impegnata a generare un impatto positivo sul territorio e sulla comunità, e con il coinvolgimento diretto dei docenti.

I migliori progetti di startup sono stati premiati oggi durante un evento al centro congressi Ville Ponti di Varese con riconoscimento attribuito da una giuria composta da: Camera Commercio di Varese, Confcooperative, Elmec, Eolo, Federmanager Varese, Fondazione Sodalitas, BPER Banca, Novellocase, SMC Automation.

“Recenti studi hanno evidenziato quanto le startup rappresentino un driver fondamentale per la crescita dell’occupazione nel nostro Paese. Oltre il 60% delle persone occupate nel 2022, infatti, è stato assunto da aziende ‘giovani’”, ha dichiarato Alberto Pirelli, Presidente di Fondazione Sodalitas. “Con ‘La mia impresa, il mio futuro’ ci proponiamo di contribuire a questo trend positivo per favorire sempre più il dialogo tra il mondo della scuola e quello del lavoro. In questo tempo di grandi cambiamenti, siamo convinti che creare partnership tra questi due mondi sia la strada da percorrere per costruire percorsi adeguati per i nostri giovani”.

FONDAZIONE SODALITAS

Fondazione Sodalitas nasce nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di imprese e manager volontari come la prima organizzazione in Italia a promuovere la Sostenibilità d’Impresa. Oggi rappresenta un network di imprese impegnate nella CSR e sostenibilità. Promuove l’educazione alla generazione di valore sociale condiviso e, in particolare, la cultura delle partnership orientate a costruire un futuro di crescita, sostenibilità, inclusione e coesione, sviluppo diffuso per la comunità.

La Fondazione è partner dei principali network internazionali sui progetti di diffusione della sostenibilità, tra cui CSR Europe, il business network leader per la Corporate Social Responsibility ed interlocutore privilegiato della Commissione Europea sulla sostenibilità.

www.sodalitas.it

CAMERA DI COMMERCIO VARESE

Camera di Commercio di Varese è una Pubblica Amministrazione che – operando in sinergia con gli altri enti locali e le associazioni di rappresentanza – promuove iniziative capaci di rispondere alle esigenze dell’economia provinciale, caratterizzata da un diffuso spirito imprenditoriale: sono 58mila le imprese attive, quasi 50 per chilometro quadrato, capaci di esportare circa il 45% dei loro prodotti.

In tale ambito, Camera di Commercio svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, promuovendone lo sviluppo attraverso contributi, orientamento per le nuove generazioni che entreranno in azienda, supporto all’innovazione oltre che progetti di sostegno alla crescita complessiva dell’economia varesina.