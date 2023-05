La moda, l’aeronautica e il Nautilus: “Quelli delle Sette” a Gallarate

Torna a Gallarate il programma radiofonico “Quelli delle Sette“, in onda su Radio Village Network, con un nuovo appuntamento che si terrà venerdì 12 maggio nel cuore del centro storico, precisamente in via Manzoni 8, al negozio Mondo della Moda.

La puntata avrà come ospiti persone di spicco e ben conosciute nella Città dei Due Galli. Innanzitutto Milena Betto, titolare del negozio e vicepresidente provinciale di Federmoda, condividerà con il quartetto composto da DJ Mauz e dagli speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani – con il supporto del tainese Lorenzo Giuranna – la sua esperienza nel mondo della moda e parlerà del Centro Commerciale Naturale di Gallarate in qualità di Consigliera di ConfCommercio Gallarate Malpensa, oltre ad approfondire il tema dell‘imprenditoria femminile.

Per l’occassione Rocco Longobardi, noto hairstylist e vicesindaco, invece si sdoppierà, e raccontando sia della sua professione che del suo ruolo istituzionale. Longobardi, già animatore degli eventi del Naga e attuale assessore al marketing territoriale, illustrerà il suo impegno a favore del commercio e delle attività economiche della città.

La trasmissione si immergerà anche nel passato e nel mondo della musica, con un’intervista a GianCarlo Schwartz, ex dj resident della celebre Discoteca Nautilus di Cardano al Campo. Schwartz racconterà la sua esperienza nella storica discoteca multisala nata nel ’69, che ospitava migliaia di giovani, fino a tremila, ogni notte. Durante l’intervista, saranno condivisi aneddoti, curiosità e racconti sulle celebrità che hanno calcato il palcoscenico del Nautilus.

Ezio De Mio, vicepresidente della Sezione di Gallarate dell’Associazione Arma Aeronautica, porterà invece l’attenzione sul presente. Con lui si parlerà delle iniziative che si terranno dal 22 al 26 maggio per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare Italiana. Tra gli eventi previsti ci saranno la presentazione di un libro, commemorazioni, conferenze. Il culmine delle celebrazioni sarà il concerto della Fanfara del Comando I Regione Aerea dell’Aeronautica Militare Milano.

COME ASCOLTARE “QUELLI DELLE SETTE”

Come ascoltare Quelli delle Sette? Basterà scaricare l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito https://www.radiovillagenetwork.it/ ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN.

Il programma che andrà in replica alla domenica, dalle 13 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.