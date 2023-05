La MV 750 ritorna a Cascina Costa grazie alla generosità di un collezionista giapponese

Seiji Fukuda collezionista giapponese delle Mv Agusta “Magni” ha donato al Museo Agusta Leonardo di Cascina Costa di Samarate uno dei pochi esemplari di MV 750 Sport America elaborata “Magni”, un ritorno che per gli appassionati di moto ha molti significati a partire dalla ricongiunzione con il luogo delle origini.

Questa moto, che ha una base d’asta tra gli 80mila e i 110mila euro (Fonte Milano Autoclassica), era stata progettata e prodotta in pochi modelli nel 1969 per il mercato d’Oltreoceano su richiesta di un importatore americano.

i bolidi della Mv Agusta che hanno fatto la storia del motociclismo mondiale

Per il momento la moto è esposta al pianterreno del museo di Cascina Costa insieme ai tanti modelli che hanno reso grande la casa motociclistica, ma presto avrà “un palcoscenico” tutto suo.

Tra i tanti gioielli esposti a Cascina Costa c’è la MV 125 Corsa che nel 1949 debuttò sul circuito di Lodi, dopo essere stata presentata nella versione sport e turismo alla Fiera campionaria di Milano. Con questo modello La casa motociclistica MV Agusta si aggiudicò la prima vittoria internazionale.