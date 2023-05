La “notte del liceo classico”: al Pascoli di Gallarate concerti, mostre e incontri

Anche quest’anno il liceo classico “Giovanni Pascoli” di Gallarate, in collaborazione con tutti i Licei di Viale dei Tigli, partecipa alla Notte Nazionale del Liceo Classico, promossa dall’omonima Rete Nazionale e giunta alla sua IX edizione.

L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), si celebrerà venerdì 5 maggio 2023, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, in contemporanea con 355 licei classici aderenti alla rete.

In questa edizione ai licei italiani si sono uniti per la prima volta nove licei stranieri, della Francia, della Germania, della Grecia, della Spagna e della Turchia.

Come nelle passate edizioni, i Licei di Viale dei Tigli apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in una serie di performance legate ai loro studi, al fine di esaltare il valore formativo della cultura classica. Durante quelle ore nei locali dell’Istituto si potrà assistere a recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, mostre, incontri con gli autori, convegni e attività laboratoriali. Mai come quest’anno l’evento costituisce un momento celebrativo importante in concomitanza con l’apertura della seconda sezione del liceo classico per l’a.s. 2023/2024: l’occasione è gradita per ringraziare la comunità gallaratese per la fiducia accordata al liceo “ L. Da Vinci – G. Pascoli”

.

Interverranno, in qualità di ospiti speciali, la scrittrice Marta Morazzoni che parlerà con gli studenti di miti dell’antichità classica e il dott. Marino Dell’Acqua, direttore socio sanitario dell’ASST Valle Olona, sull’importanza del benessere psicofisico. Saranno momenti che arricchiranno il percorso formativo classico e di ulteriore valorizzazione del potenziamento scientifico e della curvatura biomedica presenti anche al liceo classico.

Anche quest’anno gli studenti di tutti i licei classici d’Italia si sono cimentati in un concorso poetico, ispirato in questa edizione al passo dello storico greco Erodoto che recita: “Nessuno è così folle da preferire la guerra alla pace: in pace i figli seppelliscono i padri, in guerra sono i padri a seppellire i figli”. Primo classificato è il giovane Michele Bianco del Liceo ‘De Ruggieri’ di Massafra (TA), il cui componimento, intitolato “frammenti sparsi d’aurora” verrà letto in apertura di serata. La locandina dell’evento vede come protagonista un colibrì dai cangianti colori che si innalza nel cielo, pronto ad affrontare il tempo che verrà.

Si conferma anche la collaborazione che RAI Cultura e RAI Scuola hanno voluto siglare con il Coordinamento Nazionale della Notte e che permetterà una sponsorizzazione dell’evento a livello nazionale. L’evento presso i Licei di Viale dei Tigli si avvale del patrocinio di AVIS Gallarate “il dono per te” e ASST Valle Olona e della collaborazione di Lions Club Gallarate Host, Lions Club Gallarate Seprio e APAN (Associazione Provinciale Astrofili Novaresi) per la realizzazione delle attività della serata.