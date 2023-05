La nuova edizione di Parolario celebra Plinio il Vecchio a 2.000 anni dalla nascita

Non poteva essere dedicata che a Plinio il Vecchio – il comasco più illustre di tutti i tempi insieme ad Alessandro Volta – la ventitreesima edizione del Festival letterario Parolario, in programma dal 7 all’11 giugno a Cernobbio e a Como. Quest’anno ricorre infatti il bimillenario della nascita dello studioso, ricercatore e letterato, e Parolario si inserisce nel corposo programma di iniziative che ne celebrano la grandezza.

La scenografia degli appuntamenti cernobbiesi saranno Villa Bernasconi e il suo giardino, uno dei rari esempi di architettura liberty sul lago, mentre a Como si spazierà dall’Ex Tintostamperia Val Mulini, area industriale riqualificata con un processo virtuoso che mette la comunità al centro, al giardino di Villa del Grumello, oasi di verde, cultura e scienza che ospita anche un giardino e un orto intitolati a Plinio, dalla biblioteca comunale di Como al Liceo Volta.

Per cinque giorni il Festival coinvolgerà il pubblico in incontri, chiacchierate, dibattiti e momenti di spettacolo attualizzando i temi trattati nei 37 libri della “Naturalis Historia”, enciclopedia ante litteram e unica opera pliniana sopravvissuta fino a noi. Animati “dall’ammirazione per tutto ciò che esiste e dal rispetto per l’infinita diversità dei fenomeni” – come fu lo stesso Plinio, secondo le parole di Italo Calvino – gli ospiti spazieranno dall’astrofisica alla cosmografia, dalla climatologia alla geografia e ai grandi viaggi, passando per l’antropologia, la zoologia, la botanica, la biologia e la medicina. Il tutto con l’approccio divulgativo che caratterizza l’ormai storica manifestazione organizzata dall’Associazione culturale Parolario.

L’edizione 2023 di Parolario si terrà dal 7 all’11 giugno a Cernobbio (Villa Bernasconi e giardino) e a Como (Liceo Alessandro Volta, giardino di Villa del Grumello, Duomo, Biblioteca comunale Paolo Borsellino, Ex Tintostamperia Val Mulini)

La partecipazione agli appuntamenti è libera e gratuita.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo un bus navetta gratuito offerto da ASF Autoline che collegherà piazza Cavour (Como) a Villa Bernasconi (Cernobbio). Gli orari saranno disponibili su www.parolario.it

Informazioni, notizie ed anteprime anche sulla pagina Facebook di Parolario e sul profilo Instagram

Qui tutti gli appuntamenti della manifestazione

Info: www.parolario.it.