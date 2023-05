La “preghiera“ di Malerba per la pista di fondo di Brinzio: “Quella struttura ci serve”

Stefano Malerba, assessore allo sport del Comune di Varese unisce le mani, ferma il sorriso per la soddisfazione dell’arrivo in città della nuova pista di skiroll al campus dell’Insubria e lancia un appello che suona come una preghiera: «Il sindaco ci ripensi, quella struttura ci serve».

La struttura in questione è la pista di fondo di Brinzio, un anello di oltre 8 chilometri (due anelli per la precisione) classificata come “impianto B” che può ospitare competizioni di levatura europea, e che rischia di chiudere per un contenzioso che ha obbligato il Comune ad intimare ai gestori della pista, il Centro Fondo Brinzio, di rimuovere alcune casette abusive impiegate come rimessa.

«Abbiamo bisogno di quell’impianto»

«La pista di skiroll è un investimento importante per la città», spiega Malerba, ma «per un impianto che apre, ce n’è uno che chiude, quello di Brinzio. Spero che questo non accada: abbiamo bisogno di quella pista», ha concluso Malerba.

Malerba come anticipato ha parlato a margine della presentazione della nuova pista di skiroll, pista che si serve di una terza casetta presente al principio del tracciato di Brinzio e spostata a Varese. Si tratta di una piccola costruzione in legno che era riservata ai cronometristi, ora posizionata sulla pista di skiroll, convenzionata col club Sci nordico Varese.