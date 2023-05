La Presidente dell’Ordine dei medici in difesa della categoria: “I nostri stipendi i più bassi d’Europa. Bene che l’assessore solleciti Roma”

Le parole dell’Assessore Bertolaso che, in aula consiliare della Regione, ha definito “intollerabile” la scelta dei sanitari di andare in Svizzera attirati da compensi più elevati non è piaciuta agli ordini professionali.

La dottoressa Giovanna Beretta, presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Varese, ha ricordato all’assessore che, quello degli stipendi italiani più bassi in Europa è un problema che da tempo la categoria solleva: « Innanzitutto vorrei sottolineare la professionalità e il grande senso di responsabilità che i medici hanno dimostrato in questo periodo di grave emergenza sanitaria. Il problema sollevato dall’assessore Bertolaso è sicuramente valido a livello nazionale. Le nostre retribuzioni sono le più basse. Ben venga, dunque, il suo intervento a Roma per aprire una discussione con i ministeri interessati su un problema che da tempo chiediamo che sia affrontato».

Le parole dell’Assessore Bertolaso avevano registrato il duro commento dei consiglieri DEM. Samuele Astuti : « Le parole di rimprovero di Guido Bertolaso per i professionisti sanitari varesini e lariani al lavoro in Svizzera sono inaccettabili. Invece di trovare il modo di migliorare i salari poco competitivi del comparto sanitario lombardo e di frontiera, si preferisce mettere alla berlina i lavoratori. Da tempo chiediamo che i vertici regionali si muovano per predisporre una forma di indennità di confine che invogli i nostri medici o infermieri a rimanere nelle nostre strutture ospedaliere».