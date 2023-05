La Pro Patria conferma anche Citterio: contratto triennale

Il cantiere è stato appena aperto, ma già si concretizzano le prime certezze della squadra che sarà. Con le firme sui rinnovi dei giocatori in scadenza di contratto per la Pro Patria prosegue infatti la prima fase della progettazione della stagione 2023/24.

Dopo il capitano Fietta e il giovane prodotto del vivaio Leonardo Piran, il terzo giocatore bianco-blu a confronto con il direttore sportivo Sandro Turotti è un altro promettente classe 2003: Giorgio Citterio, centrocampista e attaccante aggregatosi dal Como alla prima squadra bustocca nel pre-campionato e confermato all’interno della rosa dall’ormai ex mister Jorge Vargas (il contratto dell’allenatore cileno scadrà ufficialmente il 30 giugno senza essere rinnovato).

Il “golazo” di dicembre al Sangiuliano City ma, soprattutto un fiato e una tenacia pressoché infinite e a disposizione dei compagni di squadra, tanto da essere schierato in più occasioni sulle batterie laterali nonostante la carta di identità del giocatore indichi come ruolo primario quello dell’attaccante. Queste le principali caratteristiche mostrate da Citterio nel corso della stagione, spesso da subentrato ma per ben 21 occasioni sulle 38 partite complessive. Un numero di presenze più che discreto per un esordiente tra i professionisti, valido per un rinnovo triennale fino al 2026, proprio come per il contratto di Piran e che certifica la politica della linea verde distintiva della squadra di Busto Arsizio, stretegia pre-annunciata recentemente anche dalla Numero Uno Patrizia Testa.

La nota ufficiale della società: