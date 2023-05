La prof Tiziana Agostini va in pensione, il grazie di alunni e genitori a Ispra

Per gli alunni che frequentano la scuola media di Ispra e per i loro genitori, la prof Tiziana Agostini è da sempre un punto di riferimento. Nel corso degli anni, la prof Agostini ha insegnato matematica a intere generazioni di studenti di Ispra e dei paesi vicini, accompagnandoli verso le scuole superiori con impegno, serietà e passione. Oggi alunni e genitori la ringraziano in vista del suo pensionamento alla fine dell’anno scolastico.

«La professoressa Agostini – raccontano i genitori – ha dedicato la sua vita ai ragazzi. Ha portato avanti la sua professione con la stessa serietà e lo stesso entusiasmo di sempre anche durante questi ultimi giorni di fine anno scolastico. Non la consideriamo un’insegnante severa, ma sicuramente è sempre stata corretta e disponibile al dialogo. Gli alunni le sono molto legati».

Dopo aver lavorato per un periodo al Rosetum di Besozzo, Tiziana Agostini ha insegnato alle scuole di Angera e di Ispra dal 2005. Accanto alle attività scolastiche ordinarie, la prof Agostini si è anche impegnata a promuovere la cultura della legalità tra i suoi piccoli studenti attraverso diverse iniziative educative organizzate in collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine.