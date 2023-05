La Provincia di Varese realizzerà la rotatoria tra la Sp57 e via per Lozza a Schianno

“Sul fronte viabilità, avverrà la realizzazione di rotatoria tra la SP 57 e la via per Lozza in Comune di Gazzada Schianno per una somma a integrazione di 500.000,00 euro”. È uno dei lavori messi in preventivo dalla Provincia di Varese per utilizzare i quasi 7 milioni di Euro che derivano dall’avanzo di amministrazione.

L’incrocio tra via per Lozza a Schianno e la Sp57 – la strada provinciale che da Gazzada porta al Ponte d Vedano -, in corrispondenza del campo da calcio, è uno dei crocevia più pericolosi della zona e in passato non sono mancati degli incidenti, anche di seria entità.

Nei prossimi mesi però, così come comunicato da Villa Recalcati, al posto dell’incrocio verrà realizzata una rotatoria che aumenterà la sicurezza della viabilità, soprattutto per chi da Schianno deve immettersi sulla strada Provinciale.