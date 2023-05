La risposta delle istituzioni al disagio dell’età evolutiva in un seminario interattivo

Alcune “fragilità” del mondo interno dei bambini possono causare dei comportamenti che provocano, negli adulti, un autentico “disagio educativo”, inteso come il disagio dell’adulto di fronte al disagio del bambino. Parte dall’analisi di queste situazioni l’ultimo lavoro di Giuseppe Nicolodi, psicologo, psicomotricista e Supervisore di Equipe educative anche per la Scuola di Formazione in Psicomotricità di Varese che lo ha invitato a tenere un seminario interattivo sul tema intitolato “La risposta delle istituzioni al disagio educativo in età evolutiva” che si terrà sabato 27 maggio dalle ore 9 alle 18 nello spazio Grotta di via Vergani 1, a Varese, rione di Masnago.

Il seminario intende offrire strumenti teorici, metodologici, osservativi ed operativi perché gli operatori educativi , trasformando i “sintomi” di disagio dei bambini in “messaggi” a loro diretti, sappiano diventare artefici di una risposta educativa che si pone come prevenzione primaria. L’idea quindi è cambiare prospettiva sul disagio educativo, sempre più spesso trattato alla stregua di una patologia e riportarlo invece su un piano di relazione, tra educatore e bambino, dove i sintomi sono in realtà messaggi cui fornire risposte adeguate.

Il seminario è rivolto ad insegnanti delle Scuole dell’infanzia e primarie, educatori dei nidi e dei servizi prima Infanzia, psicomotricisti e altri professionisti coinvolti nel complesso approccio alle nuove forme di disagio educativo.

Per iscrizioni e info costi scrivere a scuolapsi@gmail.com oppure chiamare il 347 2506558.