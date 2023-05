La Rsa Villa Fiammetta di Ispra cerca Assistenti OSS e ASA da inserire in organico

La RSA VILLA FIAMMETTA di Ispra è presente da oltre 30 anni sul territorio con lo stesso soggetto gestore ed è accreditata e convenzionata con Regione Lombardia.

Grazie all’ampliamento, ultimato nel 2019 con la realizzazione della RSA FIAMMETTA POLIS, oggi è in grado di ospitare fino a 160 pazienti anziani fragili, con modalità di cura e di assistenza variabili in base alla tipologia di paziente, per lungodegenze o ricoveri brevi e di sollievo, anche in regime di solvenza.

Il parco alberato, sul quale si affacciano entrambe le RSA, rende il soggiorno gradevole soprattutto nella bella stagione, anche per i familiari in visita, e ci consente di sviluppare tanti progetti ed attività all’aperto.

La struttura cerca ASSISTENTI OSS e ASA da inserire stabilmente in nostro organico; si offrono interessanti condizioni contrattuali, facilitazioni nella ricerca di eventuali alloggi e alloggio gratuito nel periodo di prova.