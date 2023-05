La sconfitta con Firenze spegne le luci su una stagione deludente per la Uyba

Avanti 2-0 la e-work Busto Arsizio si lascia rimontare e chiude perdendo per 2-3 (25-21, 25-20, 19-25, 21-25, 13-15) la partita dei playoff per l’accesso alla Challenge Cup 2023/2024 contro Il Bisonte Firenze, spegnendo ufficialmente le luci su una stagione deludente e di troppe sconfitte. La partita in programma mercoledì 3 maggio contro Chieri sarà pura formalità, visto che le toscane, forti della vittoria già ottenuta contro le piemontesi hanno staccato il biglietto per l’accesso alla fase finale.

Ancora assenti Rosamaria e Zannoni, mentre Bressan e Olivotto scendono in campo incerottate. Nonostante la vittoria nei primi due parziali, le biancorosse si sono fatte rimontare vedendo così sfumare la partecipazione alla coppa nella stagione ventura. Non certo il miglior biglietto da visita per il coach (in pectore, al momento) Julio Velasco.

MVP della partita, la ex di turno Britt Herbots che ha saputo dare la carica alle compagne e che si è dimostrata decisiva nel quinto set; bene anche Nwakalor che ha chiuso con 25 punti. Per la Uyba top scorer Degradi (20 punti), seguita da Zakchaiou (14), Olivotto (13), Omoruyi (13) e Stigrot (12).

Al termine della partita i 1200 tifosi presenti all’arena hanno tributato un lungo applauso alla squadra e soprattutto a coach Musso, alla sua ultima gara sulla panchina bustocca, dove sedeva dal lontano 2008, prima come addetto alle statistiche (proprio a fianco di coach Parisi, presente oggi alla e-work Arena come allenatore di Firenze), poi come vice allenatore e infine come primo allenatore.

A fine gara si legge delusione nello sguardo e nelle parole della capitana Rossella Olivotto: “Dispiace finire con una sconfitta in casa, abbiamo avuto una settimana particolarmente difficile per via degli infortuni: non vuole essere una scusante, ma sicuramente non siamo state fortunate in questo finale di stagione. Credo che dopo i primi due set ci sia stato un calo fisico, ma complimenti a Firenze perché ci ha creduto fino in fondo e ha meritato la vittoria”.