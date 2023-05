La Scuola materna Cattaneo festeggia 80 anni con le famiglie di Valle Olona

Incastonata nel cuore del rione di Valle Olona, la Scuola dell’infanzia Cattaneo celebra 80 anni di storia con due giorni di festa, il 27 e il 28 maggio, da condividere insieme bambini, famiglie e più in generale tutta la comunità.

L’asilo, nato nel 1943 per volere della parrocchia, in questi anni ha visto crescere diverse generazioni di bambini ed è cresciuto e cambiato assieme ai tempi, al quartiere e ai suoi residenti senza rinunciare all’ispirazione cattolica (il presidente dell’asilo è don Carlo Garavaglia, responsabile della Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati), i suoi colori che sono il giallo e l’azzurro delle due sezioni, e l’attenzione al benessere dei bambini.

«L’ascolto e l’osservazione del bambino, base della relazione educativa, e il gioco come motore della crescita armonica del bambino, sono la nostra priorità», affermala coordinatrice Nicoletta Brazzale che è punto di riferimento dell’asilo da oltre trent’anni e ha vissuto in prima persona il graduale passaggio dalla Suore di Maria ausiliatrice al personale educativo laico negli anni ’90.

La scuola dell’infanzia oggi è una paritaria convenzionata associata alla Fism, una realtà piccola (può accogliere al massimo 56 bambini dai 3 ai 6 anni, suddivisi su due sezioni), accogliente e ricca di servizi e di spazi. A cominciare dal grande parco che circonda la struttura con due aree giochi, tanto prato e alberi, teatro da sempre di mille avventure, nel gioco libero o guidato e di tante esperienze all’aria aperta significative e con diverse condizioni meteo anche grazie alla vasta area coperta con palcoscenico che ha già visto decine di rappresentazioni.

Oltre alle due ampie aule di sezione i bambini possono contare sulla mensa interna con cuoca dedicata, una sala nanna, la biblioteca e due stanze per i laboratori, a cominciare dalla psicomotricità che è parte integrante dell’offerta educativa per tutti i bambini.

Oltre alla coordinatrice l’asilo conta su altre 4 insegnanti (2 titolari di sezione e 2 jolly fondamentali nel lavoro suddiviso per fasce di età, laboratori e sui servizi di prescuola e doposcuola, sempre con il sostegno fondamentale dell’inserviente.

LA FESTA PER GLI 80 ANNI DELL’ASILO

I festeggiamenti per gli 80 anni della scuola si sono aperti a inizio maggio con un rosario cui hanno partecipato alunni di oggi e di ieri con le loro famiglie e anche qualche ex educatrice con il velo.

La festa prosegue nella serata si sabato 27 maggio con una messa alle ore 18 seguita dallo spettacolo “Favole stavolta” preparato dai genitori in scena nel parco dell’asilo. Un regalo per i loro figli che frequentano l’asilo, seguito da un picnic serale per un momento di convivialità da condividere con le famiglie.

Ma il clou della festa per questi 80 anni sarà nella giornata di domenica 28 maggio con la messa seguita dalla consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo anno e un altro spettacolo “Di fiaba in fiaba”, questa volta preparato dai bambini con le loro inseganti per i genitori e per tutti coloro che vorranno partecipare alla festa. «I bambini pianteranno anche un ulivo nel parco dell’asilo a testimonianza del loro passaggio e simbolo di un messaggio educativo cruciale per noi – spiega la coordinatrice – perché crediamo nel seminare e nel prendersi cura con calma e pazienza di ogni germoglio perché possa avere radici salde e crescere libero e forte».

L’animazione per tutti i bambini sarà a cura del Mago Andrea, prima del taglio della torta e di un nuovo momento di convivialità aperto a tutti: ai bambini e alle loro famiglie, ma anche agli ex alunni, ai residenti e a tutti volontari che negli anni sono rimasti legati all’asilo e continuano a sostenerlo dedicando alla scuola tempo e attenzione con grande disponibilità.

Le due giornate di festa saranno anche un’occasione per conoscere l’asilo che ha ancora qualche posto disponibile per il prossimo anno scolastico.