La sfilata dei commercianti di Vergiate per la Festa della Repubblica

Durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica il 2 giugno a Vergiate i commercianti del paese organizzano una sfilata di moda e bellezza. L’evento è in programma alle 17 in Piazza Enrico Baj. Sul palco sfileranno oltre 50 modelle e baby models, ognuna sfoggiando abiti acconciature e accessori forniti dalle attività di Vergiate.

Le attività che hanno partecipato all’iniziativa sono: Joe Impianti Elettrici, Tecnolibro Professionisti in Cartoleria di Alessandra Manenti; Lovely Dress; LM Glamour Hair & Aestetics di Luisa&Michela; La Dolce Vita Stile e Immagine; Lydia Tricots Abbigliamento; New Moon Mary; Foto Ottica BZ; Zanchin Annalisa Parrucchieri e L’Arte del Fiore di Tosi Stefania.

«Ogni attività porterà alla sfilata estro, competenza e il proprio trend – spiegano gli organizzatori dell’evento -. In questo modo abbiamo voluto metterci insieme per creare e vivere questa meravigliosa esperienza, che sarà la prima di tante altre e che crea di fatto una rete di supporto per tutte le attività del territorio. L’evento coinvolgerà più di 50 modelle e baby models, molte sono clienti delle stesse attività, creando una sinergia collettiva e unica con abiti, acconciature, trucchi e occhiali, ma anche articoli per la scuola come zaini e accessori e allestimenti floreali. Tante saranno le proposte moda presentate dalle attività di Vergiate che vi partecipano. È un segnale forte dopo questi anni duri».

«Un ringraziamento – aggiungono gli organizzatori – va all’amministrazione comunale, sempre al fianco delle attività locali, e in particolare all’assessore Marino Facchin e alla consigliera delegata Erminia Viganò, alla Proloco di Vergiate e a Tino Fiorani, per aver sempre dato visibilità alle attività commerciali del paese».