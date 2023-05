La solidarietà dei dipendenti della Rialti di Taino in ricordo di Mattia

I dipendenti dell’azienda RIALTI, anche quest’anno, rinnovano l’impegno preso con le associazioni varesine: Amici del pezzettino e Amici di Tommy e Cecilia Onlus, a sostegno di bambini bisognosi. L’azienda, ormai al suo terzo appuntamento, si trova unita nel ricordo del collega Mattia Dal Toso, morto a solo 28 anni.

Il giovane, tragicamente scomparso per un incidente in azienda, in questo periodo viene sempre ricordato dai propri colleghi e attraverso i loro pensieri, messaggi e lettere condividono il dolore di questa morte prematura. Il loro impegno è stato confermato anche quest’anno, tramite la donazione delle proprie ore di lavoro, alle due associazioni Amici del pezzettino e Amici di Tommy e Cecilia. Questo atto di solidarietà, sperano i dipendenti, possa mantenere vivo il ricordo di Mattia e sia d’esempio ad altre aziende per sostenere le piccole associazioni, spesso poco conosciute, che operano nel bene di tutta la comunità.