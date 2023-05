“La spada nella roccia” che compie 60 anni: al Nuovo di Varese la proiezione

Un appuntamento speciale al Cinema Teatro Nuovo di Varese per domenica 14 maggiore, alle 15 quando si terrà la proiezione dello storico cartone animato della Disney “La spada nella roccia” che compie 60 anni. Il film, basato sul romanzo “The Once and Future King” di T. H. White, fu prodotto dai Walt Disney Animation Studios e distribuito nei cinema il 25 dicembre 1963.

La trama del film racconta la storia del giovane e insicuro Artù, che vive nella foresta di Sherwood con il padre adottivo, un gentile cavaliere di nome Sir Ector. Un giorno, Artù incontra il mago Merlino, che lo porta con sé nel castello di Camelot per istruirlo nell’arte della spada e della leadership. Qui, Artù scopre di essere l’unico in grado di estrarre una spada dalla roccia, dimostrando così di essere il legittimo re d’Inghilterra.

A distanza di 60 anni, “La spada nella roccia” continua ad essere considerato un classico del cinema d’animazione e uno dei capolavori della Walt Disney Animation Studios. Il film ha influenzato molte generazioni di spettatori e ha ispirato numerose opere derivate, tra cui serie televisive e videogiochi. Per celebrare il sessantesimo anniversario del film, Disney ha reso disponibile una versione restaurata in alta definizione, che permette di apprezzare ancora di più la bellezza dei disegni e delle animazioni.