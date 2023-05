La squadra della Folgore vince a Bisuschio la 35esima edizione di Italian Raid Commando

Si è svolta nel fine settimana sotto una pioggia costante, la 35esima edizione di Italian Raid Commando, la competizione internazionale per pattuglie militari che anche quest’anno si è svolta tra Bisuschio, Arcisate, la Valganna e Varese.

La competizione – riservata a squadre militari in servizio attivo, della riserva e di scuole militari di nazioni della Nato ed amiche – ha assegnato il Trofeo Ministro della Difesa ed è stata patrocinata da Regione Lombardia e dai Comuni di Varese e Bisuschio.

Le 37 squadre partecipanti provenienti da Germania, Inghilterra, Italia, Lettonia, Olanda, Belgio e Svizzera, hanno svolto un’esercitazione su un percorso di 30 chilometri, con dislivello di 1000 m in Valganna, per un totale di circa 15 ore di gara, dalla notte del venerdì al pomeriggio di sabato, senza soluzione di continuità e con 10 prove tecniche da superare.

Venerdì al campo di tiro Defence 360 di Arcisate, si sono svolte le sessioni di tiro in poligono che hanno permesso a 30 tiratori di ottenere il brevetto Unuci Lombardia di tiro (8 livello oro, 14 livello argento, 8 livello bronzo).

Le squadre, composte ciascuna da 4 componenti, utilizzando cartine e tecniche di orienteering, hanno raggiunto i punti di controllo sotto una costante pioggia che ha condizionato la prestazione. Di notevole impatto scenografico l’azione di interdizione di elementi ostili a bordo di due mezzi cingolati militari, la prova di controcarro con i simulatori X-Tag, la simulazione dello scoppio di una bomba nucleare tattica e il triage speditivo dei feriti. Il tutto nell’ambito di un’operazione tecnicamente definita di frenaggio di una avanzata ostile che costituiva il tema tattico dell’anno.

Nella giornata di venerdì si è svolta la tradizionale deposizione di corona al Monumento ai Caduti di Bisuschio, a cui ha fatto seguito la cerimonia dell’alzabandiera ufficiale presso l’area feste di Bisuschio.

La cerimonia di premiazione si è svolta come di consueto la domenica mattina a Varese, con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, cui è seguita la sfilata accompagnata dalla Fanfara dei Bersaglieri di Vergiate fino ai Giardini Estensi dove alla presenza delle autorità locali e militari si sono svolte le premiazioni dei vincitori.

L’edizione 2023 è stata vinta dalla squadra 185° Rgt. Art. Paracadutisti Folgore che hanno preceduto la squadra tedesca della Scuola Militare Universität der Bundeswehr München, giunta seconda. Premi di categoria sono andati al 185° Rgt. Art. Paracadutisti Folgore per la categoria “squadre italiane in servizio attivo”, al 12/13 reggimento di fanteria di linea belga per la categoria “squadre straniere in servizio attivo”, all’ Unuci per la categoria “squadre italiane in congedo”, al 4PWRR inglese per la categoria “squadre straniere della riserva” e alla Scuola Militare Universität der Bundeswehr München per la categoria “scuole militari”.

Premi speciali per il tiro sono andati alla squadra Unuci per la prova di primo soccorso alla squadra Assu Lugano Hellvetics 2/3.

L’Unione Lombarda Ufficiali in congedo d’Italia è stata costituita nel 1919 e ha dato origine all’Unuci nazionale nel 1926: ha in organico più di 4.000 iscritti, che operano in 18 sezioni lombarde; ha sede a Milano in via del Carmine 8 presso il Comando militare Esercito Lombardia. Aggrega Ufficiali in congedo di tutte le Forze Armate e corpi armati dello Stato, promuovendo e cementando i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio e mantenendo un livello addestrativo idoneo alle eventuali esigenze delle Forze Armate italiane.