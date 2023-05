La storia dei primi astronauti della Nasa in un cineforum gratuito sabato sera a Varese

Sabato 6 maggio, presso la Sala Montanari del Comune di Varese (via dei Bersaglieri 1), la Società Astronomica G.V.Schiaparelli organizza il cineforum del film “Uomini Veri”.

Il film, tanto bello quanto poco conosciuto in Italia, racconta la vera storia dei primi sette astronauti selezionati dalla neonata NASA all’inizio degli anni Sessanta. Furono scelti tra i piloti dell’Aeronautica Militare, cercandoli in basi sperdute negli Stati Uniti. Erano persone straordinariamente coraggiose: collaudavano aerei all’avanguardia in situazioni di estremo pericolo. Dopo accuratissimi test psicologici e fisici furono mandati tutti nello spazio con le missioni Mercury, tra grandi avventure e rischi terribili.

Il film è estremamente aderente alla realtà e ci porta in un’epoca di grandi cambiamenti: la nascita della corsa allo spazio, della NASA e di eroici personaggi.

La serata avrà inizio alle ore 21, è gratuita e non è necessaria la prenotazione.