La storia di Elsa Schiaparelli in scena al Museo del Tessile di Busto

Nell’ambito della mostra di arte tessile Miniartextil Rosa Alchemico che è allestita fino all’11 giugno al museo del tessile, mercoledì 31 maggio in sala gemella la compagnia Pact. dei Teatri metterà in scena lo spettacolo “Shocking Elsa” di Livia Castiglioni, con Maria Eugenia D’Aquino. Diretto da Alberto Oliva, lo spettacolo racconta le vicende di un’artista straordinaria della moda italiana, Elsa Schiaparelli. Un modello di donna indipendente, intraprendente, capace di sfidare il sistema in nome della sua creatività e delle sue intuizioni rivoluzionarie.

La rivalità con Coco Chanel, la difficoltà di affermarsi in terra straniera, gli anni di resistenza durante la guerra: tutti questi episodi fanno della vita di Elsa un filtro per guardare il presente e trovare un punto di vista che suggerisce sempre una via d’uscita, un’occasione di rinascita.

In scena Schiap, come amava farsi chiamare, col suo fare ironico e sferzante, apostrofa divertita l’invisibile presentatore di un improbabile quiz. Un set televisivo allestito per lei sola, unica concorrente in gara alle porte dell’aldilà, un passo prima dell’oblio dell’incoscienza. Per rispondere al quiz è costretta a indagare sé stessa e a non trascurare nessuna punta aguzza, anche quelle che graffiano e fanno male. È stata tante cose in vita: stilista, amante, inventrice, madre, ribelle, immigrata. Ma in quest’ultimo confronto, cosa scoprirà? Tra Parigi, Roma, Svizzera e Stati Uniti un viaggio rosa shocking, come il colore inventato da Schiap.

A fare da sfondo allo spettacolo i minitessili, le piccole opere d’arte tessile che costituiscono il cuore di Miniartextil, quest’anno dedicata al tema “rosa alchemico”. L’approfondimento sull’inventrice del colore rosa shoking non avrebbe potuto trovare collocazione migliore, per di più nella città del tessile e nel museo che custodisce la tradizione tessile.

Della casa di moda che porta il suo cognome, fondata nel 1927, si è parlato di recente, visto che il brand è stato scelto da Chiara Ferragni per i suoi look al Festival di Sanremo. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, le visite alla mostra Miniartexil sono sospese nel pomeriggio del 31 maggio per i lavori di allestimento dello spettacolo.