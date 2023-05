La Tela di Cloto, il romanzo dove protagonista è la vita

Protagonista de La tela di Cloto di Monica Vanni, edito da Golem, è la vita (nel romanzo ricorre spesso l’immagine dell’albero della vita), quella vera, non solo come insieme di eventi e accadimenti, che sono tanti con colpi di scena e ribaltamenti, per i quali il lettore certo non si annoia, ma come ciò che risuona, si riflette, viene visto, vissuto e rivisto nell’intimo dei personaggi. Il piano interiore, che non viene mai abbandonato, pur non essendo quello di un romanzo intimista o che potremmo definire tale, vede il fluire degli avvenimenti come uno scorrere di emozioni.

Il movimento della vita è raccontato nelle sue evoluzioni, cambiamenti, regressioni, rivoluzioni, nel suo essere lineare, preciso e strutturato e, nello stesso tempo, contradditorio, caotico, frammentato e disgregato.

La tela di Cloto è la storia di Emma, ma è anche la storia di ognuno di noi. Una tela che tutti tessiamo e in cui ciascuno resta intrappolato senza volerne, forse, uscire, perché confortante riscoprirsi in una storia così bella.

I personaggi che si incontrano sono tanti, simili ma differenti nel contempo, in cui ci si può identificare per poi camminare con loro attraverso le vicende. Tante sono le loro caratteristiche: essi sono ben assortiti e ricchi e tutti ben delineati, ognuno con la propria ombra che non sempre è esplicitata, a volte solo suggerita, a volte lasciata intuire al lettore. Ne La tela di Cloto lo spazio per l’ombra c’è.

L’insieme delle parti delle personalità dei personaggi è un caleidoscopio che crea sempre figure differenti ma nel quale, nel loro determinarsi casuale, il lettore, di volta in volta, con un atto di intuizione emotiva e in modo empatico, si ritrova e si riconosce.

Diverse sono nel romanzo le osservazioni esistenziali o su quello che accade nel mondo emotivo dei protagonisti, osservazioni che spesso appaiono scarne e con suggestioni o meglio dimostrazioni, tratte dal mondo della scienza e dalle sue leggi più che da quello della psicologia ma che, proprio per questo, riescono ad essere ancora più potenti ed evocative per il lettore. Lo stesso, infatti, non viene preso per mano e accompagnato nell’intimo dei personaggi ma, inevitabilmente e, a tratti inconsapevolmente, ci si ritrova.

Un romanzo in cui la vita e gli esseri umani sono specchi in cui riflettersi e per riflettere; un romanzo in cui succedono grandi cose, eppure gli eventi importanti e di svolta non sovrastano o cancellano la bellezza ed il gusto delle piccole cose o dei “dettagli apparentemente stupidi, che in realtà” sono “necessari per comprendere tutto”.

Toccante e coinvolgente è il gioco delle distanze che si modulano nell’incontro con l’altro. Più vicino? Più lontano? Come e quando avvicinarsi? Come e quando allontanarsi? E quando compare una “tagliafuoco” a sbarrare ogni possibilità di contatto? La tela di Cloto è una storia di confini, di muri, di porte da varcare, abbattere, aprire. Ma non mancano certo i movimenti tra piani di intimità e contatto differenti: gli scambi e i confronti tra i personaggi possono presentarsi come frettolosi e/o intensi e, a volte ciò che nella narrazione sembra superficiale si rivela poi ben più profondo. Tutto il romanzo è percorso anche dal rapporto tra elementi statici, come la statua dell’angelo che veglia sulla tomba, perfetta ma inerte, ed elementi dinamici, come l’automobile rossa o il trolley con la ruota bloccata, che nella loro imperfezione si muovono, fanno muovere e vanno incontro alla vita.

La tela di Cloto è la metafora della vita appunto che procede e che viene tessuta sempre e comunque, è una storia di cadute e di riprese, in cui il filo d’erba ricresce anche nel terreno più inospitale o nel luogo più improbabile e tenta comunque di farsi tronco. Cloto, la prima delle tre Parche, attraversa la narrazione, mentre le altre due, mai citate, Lachesi e Atropo, rivelano la loro presenza sotto forma di destino più o meno definito o di interruzione e fine di percorsi intrapresi.

Un romanzo che è anche di azione, in cui gli avvenimenti si susseguono, a volte persino in modo incessante, catturando il lettore di pagina in pagina e in cui la vita continua a rifiorire, trascinando tutti con sé. Un romanzo che è anche di formazione, in cui si assiste alla crescita, al superamento del periodo adolescenziale, alla risoluzione di nodi sospesi, al riconoscimento e all’individuazione di se stessi.

Un libro che consegna un messaggio di speranza che supera le miserie e le disperazioni, proprio perché il destino “riesce sempre a piantare fiori sulle ceneri delle cose distrutte, lasciandoci l’illusione di ricominciare dal bello e offuscando così la verità che il bello, senza quelle ceneri, non ci sarebbe mai stato”.

La tela di Cloto: storia di storie, storie nella storia, con un comune denominatore che è la vita in tutte le sue sfaccettature, l’amore, l’amicizia, la morte, l’infanzia, l’adolescenza, la maturità, la vecchiaia, il cammino, la scelta, il giudizio, la verità, il bene e il male, la giustizia e l’ingiustizia. Passato e presente, che viaggiano prima su binari paralleli, e che poi si fondono, si con-fondono, si intrecciano e, a volte, esplodono l’uno nell’altro. Personaggi intensi, emotivamente ben caratterizzati, a cui ci si affeziona, di cui si ha nostalgia e dai quali non ci si vorrebbe congedare. Un libro da non perdere e da non lasciare andare.