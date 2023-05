La Terra dei Due Laghi al Gala dello sport di Aces Europe a Roma

Nella mattinata di lunedì 22 maggio a Roma, presso il Salone d’Onore del Coni, si è tenuta la XXXV edizione del Gala Aces Europe, con la premiazione delle European City of Sport. Alla presenza delle massime autorità del mondo sportivo, tra le quali il presidente del

Coni Giovanni Malagò, il presidente Cip Luca Pancalli e il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, che hanno assistito all’assegnazione delle benemerenze dello sport ai Comuni italiani riconosciuti per il 2022, 2023 e 2024 quali European City/Town/Community of Sport.

Durante il Gala Aces Europe sono stati premiati i municipi italiani e i territori che le commissioni di valutazione hanno ritenuto più meritevoli e sono state consegnate le benemerenze dello Sport 2023 ad atleti, dirigenti e giornalisti che si sono contraddistinti nello sport italiano in questi anni, tra essi anche la Terra Dei due Laghi, col titolo di Comunità europea dello sport 2024, premio ritirato da alcuni esponenti delle amministrazioni comunali che hanno creduto in questo progetto.

«La scelta – commentano gli amministratori – condivisa dei Comuni di Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate, di considerare lo sport nelle sue molte declinazioni, quale motore per tutelare la salute, strumento educativo e di crescita, occasione per promuovere da un punto di vista economico e turistico il nostro territorio è stata il “la” per decidere di proporre la candidatura al premio, ma anche il valore che ce lo ha fatto ottenere».