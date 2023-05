La tragedia nel lago Maggiore, il palio di Legnano e il Varese Pride nel podcast del 29 maggio

Le notizie del podcast di lunedì 29 maggio

Per i quattro morti dopo il naufragio sul Lago Maggiore a Lisanza è il momento della ricostruzione precisa dei fatti: la procura della repubblica di Busto Arsizio ha aperto un’indagine per naufragio colposo dopo che una piccola imbarcazione da turismo si è ribaltata al largo di Sesto Calende nel tardo pomeriggio di domenica. Sull’imbarcazione erano presenti 23 persone in parte turisti italiani, in parte israeliani oltre a due membri dell’equipaggio. Di questi una è la vittima del Verbano, una donna di 50 anni di origini russe a cui si aggiungono una coppia di italiani, uomo e donna e un turista israeliano di 53 anni, il primo ad essere stato trovato durante le operazioni di soccorso che si sono protratte per tutta la notte. Sempre la procura della repubblica di Busto Arsizio ha dato ordine di recuperare il relitto che si trova sommerso e sul quale verranno eseguite le indagini del caso: c’è da appurare la portata del natante e le misure di sicurezza adottate.

Per fare il punto di fronte alla crisi dell’ospedale Sant’Antonio Abate arriva a Gallarate l’assessore regionale Guido Bertolaso. «Sarà qui martedì pomeriggio alle 16» anticipa il sindaco Andrea Cassani, che venerdì scorso – insieme al consigliere regionale De Bernardi Martignoni – aveva fatto pressing per ottenere un incontro a breve. All’incontro saranno presenti anche consiglieri regionali e capigruppo cittadini. Nell’ultima settimana si sono moltiplicate le iniziative per l’ospedale cittadino, dopo l’annuncio della chiusura di cardiologia fissato per il 1° giugno, Incalzato prima dalle opposizioni e poi anche dalla stessa maggioranza di centrodestra, il presidente di Regione Attilio Fontana ha assicurato sabato che la cardiologia non chiuderà.

Il primo consiglio comunale in piazza, e con lo sfondo del Lago di Varese. Così lo ha voluto Raffaele Simone, nuovo sindaco di Azzate, che martedì 30 maggio, alle 20.30, s’insedierà ufficialmente durante il consiglio che si terrà, tempo permettendo, in piazza Giringhelli, più nota come Belvedere. I nomi della giunta sono già stati resi noti: a fianco di Simone il giovane Giacomo Tamborini, mister preferenze che sarà vicesindaco e Antonio Triveri, uomo di fiducia del sindaco, a cui sono stati affidati incarichi di rilievo: sarà assessore ai lavori pubblici, al commercio, al turismo e si occuperà della nuova area del campeggio che sorgerà sulle rive del Lago. In minoranza l’ex sindaco Gianmario Bernasconi con tre consiglieri di Progetto Comune tra cui l’ex vicesindaco Barbarito.

Il Palio di Legnano 2023 è stato vinto dalla contrada Legnarello in festa: più precisamente da un cavallo di proprietà legnanese, e dal fantino Antonio Siri. Legnarello ha vinto quest’anno il suo dodicesimo Palio: l’ultima vittoria per la contrada giallorossa era datato 2017

E’ stata annunciata nella giornata di oggi la pride week 2023 di varese: una settimana densa di eventi e di approfondimenti, di bandiere arcobaleno in centro città e di illuminazione multicolore di Palazzo Estense che sarà aperta e chiusa da due eventi. La festa di inaugurazione sarà alla FESTA del RUGBY di VARESE al Centro Sportivo Aldo Levi venerdì 9 giugno, con un dj set a partire dalle 22 con Cusa dj e il live show de La Ines. La conclusione della Pride Week sarà invece l’ormai tradizionale corteo finale di sabato 17 giugno con concentramento alle 16:00 in Piazza Monte Grappa, partenza alle 17:00 e corteo per le vie del centro. Il corteo arcobaleno del Pride arriverà poi alle 19:00 alla tensostruttura dei Giardini Estensi, dove si terranno i discorsi, tutti tradotti in lingua dei segni italiana, e poi lo spettacolo della Pride Night con djset e tantissimi ospiti come Immanuel Casto e Romina Falconi, e l’ex concorrente di XFactor Blue Phelix e la musica di CUSA DJ

Il Varese Pride è organizzato con il partenariato del Comune di Varese e con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Ambasciata del Canada in Italia, e della provincia di Varese, oltre che da diversi comuni della provincia tra cui Azzate, Besozzo, Brenta, Caronno Pertusella, Ispra, Maccagno con Pino e Veddasca, Marchirolo, Malnate, Valganna.