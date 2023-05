La Uni3 di Varese festeggia 40 anni tra poesia, musica e fotografia

In occasione dell’anniversario, la fondazione ha organizzato mercoledì 3 maggio una giornata ricca di iniziative culturali

La fondazione Uni3 Varese – Associazione culturale Carlo Nasoni celebra il quarantesimo anniversario della sua fondazione con una giornata ricca di iniziative culturali mercoledì 5 maggio in Sala Montanari a Varese.

Il programma

La manifestazione inizia alle 15.30. Il pomeriggio è dedicato alle poesie di Silvio Raffo, alla musica del gruppo Jazz S.P.A. e la proiezione delle fotografie del progetto “Visioni d’identità – Mi racconto in una fotografia”: ritratti di alcuni soci della fondazione che diventano protagonisti tra immagini e parole.

«Una giornata per celebrare l’associazione»

«Un evento – afferma la presidente di Uni3 di Varese Chiara De Santis – dedicato alle arti di poesia, musica e fotografia per celebrare l’associazione, tutti i volontari che hanno donato il loro tempo con entusiasmo e passione, i docenti che collaborano per non farci mai smettere d’imparare e alimentare il sapere, ma soprattutto tutti soci che nel tempo l’hanno mantenuta sempre più viva e dinamica.

«Dopo quarant’anni – aggiunge De Santis – Uni3 è ancora una realtà moderna, articolata e ricca di proposte culturali, dove umanità e relazioni restano il collante. Una grande risorsa sociale proprio grazie alla dimensione di condivisione della vita e delle esperienze».