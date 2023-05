La violenza sulla donna tra testimonianze e reti di sostegno, a Varese un convegno dell’Ordine delle ostetriche

Domenica 27 maggio un incontro in occasione della Giornata internazionale delle ostetriche con la partecipazione delle reti e dei centri antiviolenza presenti sul territorio provinciale e della Squadra mobile della Questura di Varese

In occasione della Giornata internazionale dell’Ostetrica, domenica 27 maggio si terrà l’incontro “La violenza nei confronti della donna”, promosso dall’Ordine delle ostetriche della provincia di Varese. L’evento si terrà dalle 9.30 alle 13 a Palazzo Estense. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Varese, vedrà la presenza dell’assessora Rossella Dimaggio e delle Reti e centri antiviolenza presenti sul territorio provinciale.

«La condivisione delle azioni in difesa delle donne vittime di violenza è un potente mezzo di prevenzione – spiega l’assessora alle Pari opportunità Rossella Dimaggio – Il Comune di Varese, nel suo ruolo di Ente capofila contro la violenza di genere, opera per condividere buone prassi e definire sinergie».

Un problerma che ha ricadute sull’intero sistema sociale: «La violenza contro le donne, sia essa psicologica, fisica, verbale o sessuale rappresenta un problema sanitario e sociale in aumento che ha ripercussioni non solo sulle donne ma anche sulla società” – spiega la presidente dell’Ordine Clara Magnoli – Per questo è necessario che sia un tema al centro del dibattito pubblico».

All’incontro, oltre alla rete di Varese, saranno presenti anche la Rete di Busto e la Squadra mobile della Questura di Varese.

La partecipazione è gratuita e l’incontro è aperto a tutti.