L’accordo fiscale sui frontalieri, il primo decollo dal terminal 2 e la festa della pizza nel podcast del 31 maggio

Le notizie del podcast di mercoledì 31 maggio

Con l’approvazione definitiva in Senato, si è concluso mercoledì mattina il lungo cammino del nuovo accordo fiscale sui frontalieri tra Italia e Svizzera. Oltre alle norme sulla tassazione, prevede la cancellazione della Svizzera dalla black list del fisco e un’intesa temporanea sul telelavoro. Ma i punti più importanti dell’accordo riguardano le tutele per i “vecchi” frontalieri e le misure a sostegno dei territori di frontiera italiani. Ci racconta i punti fondamentali dell’accordo Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa, che in qualità di presidente dell’Associazione italiana dei comuni di frontiera ha accompagnato la formazione dell’accordo mettendo in campo la voce dei territori, degli amministratori locali e di chi nelle zone di confine ci abita e ci lavora.

«È stata una questione di attimi, in meno di 30 secondi la barca si è capovolta e mi sono trovato in acqua, pensavo di rimanere intrappolato invece sono riuscito a tornare in superficie. Ma Ania non ce l’ha fatta». A parlare è Claudio Carminati, lo skipper sessantenne della barca andata a fondo domenica dopo la crociera degli 007 sul Verbano, frasi riportate da uno dei suoi migliori amici, un imprenditore di Monvalle nella cui azienda l’uomo risulta residente: un appartamento nella foresteria di una ditta di materie plastiche nell’area industriale del paese. Secondo gli amici Carminati continua a piangere, non riesce a parlare, ed è sotto tranquillanti. Intanto a Sesto Calende il sindaco ha proclamato per il 1° giugno, il lutto cittadino. La cittadinanza è stata invitata ad osservare un minuto di silenzio alle 19 in segno di raccoglimento e rispetto per le vittime.

È decollato alle 6.10 del mattino, diretto ad Amsterdam, il primo volo dal Terminal 2 di Malpensa, che ha riaperto dopo tre anni di stop di crisi Covid. Complessivamente il terminal gestisce nella giornata di mercoledì 61 voli in partenza e altrettanti in arrivo, per un totale di 20mila passeggeri in transito. La fase più delicata – gestita regolarmente – è l’avvio di giornata: a Malpensa sono infatti di base ben 23 aerei, che decollano per i primi voli per poi operare nei cieli d’Europa. Regolare anche il flusso ai controlli degli imbarchi: va ricordato che al terminal 2, a differenza che dal T1, non è possibile imbarcare liquidi in contenitori oltre i 100millilitri, se non passando per il fast track. Dopo il debutto di oggi la prima vera prova sarà il picco di partenze previste per il ponte italiano del 2 giugno: tra le destinazioni più battute ci sono Catania, Palermo, Londra e Praga

Allagamenti, frane e decine di chiamate ai vigili del fuoco. Nella serata di ieri e anche nella notte, una intensa ondata di maltempo ha interessato diverse zone a sud delle Alpi, dall’Alto Varesotto alle rive del Lago Maggiore fino al Canton Ticino. Temporali e grandinate, anche di forte intensità, hanno colpito il Verbano e alcune aree del cantone svizzero. Chicchi di ghiaccio, anche della dimensione di alcuni centimetri, hanno provocato localmente dei danni soprattutto nei luoghi dove la tempesta è stata più forte. In Ticino Swissminiatur, il parco della Svizzera in miniatura, ha riportato diversi danni ai modellini, proprio a causa delle intense piogge.

Dopo il successo dell’anno scorso, torna a Busto Arsizio dal 10 al 18 giugno la ‘Festa della Pizza’, istituita dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Ascom Busto, per valorizzare le attività produttive locali e promuovere lo sviluppo economico del territorio. Le 16 pizzerie che partecipano alla festa riproporranno la ‘Pizza Busto’, per metà calzone e per l’altra metà pizza. La metà calzone avrà il ‘ripieno a sorpresa’ scelto da ciascun locale, mentre l’altra metà avrà ingredienti identici per tutti, il pomodoro e la mozzarella. La pizza sarà a forma di B e i colori saranno quelli della Città, il rosso del pomodoro e il bianco della mozzarella. La ‘Pizza Busto’, che sarà proposta ai clienti soltanto durante la settimana della festa della pizza, costerà 8,50 Euro in tutte le pizzerie.