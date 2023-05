L’appello della Eolo-Kometa: “Cerchiamo un nuovo sponsor principale per crescere”

Nel cuore dell’ultima settimana di un Giro d’Italia finora splendido per la Eolo-Kometa, il team che fa capo ai fratelli Alberto e Fran Contador e a Ivan Basso lancia un appello che potrebbe essere determinante per il futuro della squadra. Attraverso una lettera aperta, la squadra di matrice italiana spiega di essere alla ricerca di un nuovo title-sponsor a partire dall’anno prossimo.

La formazione è al terzo anno tra le Professional, la seconda fascia al mondo in ordine di importanza dopo il World Tour: nata in Spagna come vivaio della Fundacion Contador ha fatto il salto dal terzo livello (Continental) a quello attuale nel 2021 grazie al supporto di Eolo e Kometa, entrambe aziende italiane che hanno garantito il budget per queste stagioni. Il team ha preso parte al Giro d’Italia e alle altre principali corse italiane (Milano-Sanremo, Lombardia, Tirreno-Adriatico, Strade Bianche) e fino a oggi ha colto 11 vittorie nel circuito professionistico – tre quest’anno – comprese due tappe al Giro con Lorenzo Fortunato nel 2021 e con Davide Bais nel 2023.

Da tempo sia Basso sia i fratelli Contador sono al lavoro per garantire un futuro ad alto livello alla Eolo-Kometa per, spiega il comunicato odierno «continuare a fare passi avanti, affrontare nuovi orizzonti con ambizione per diventare uno dei migliori team della categoria Professional, sempre con l’obiettivo di raggiungere il WorldTour». Nelle scorse settimane lo stesso Basso ha rassicurato sul proseguimento dell’attività, anche perché alcuni corridori sono sotto contratto per il 2024 così come diversi sponsor (il pool attuale è composto da oltre trenta marchi che sostengono la formazione a diverso titolo).

È però chiaro che il supporto finanziario rappresenta la spina dorsale di tutta l’attività sportiva: in questi anni la Eolo-Kometa ha un budget stimato di circa 4 milioni di euro (lo ha scritto di recente il Corriere della Sera), meno della metà rispetto alle più “piccole” del World Tour. A oggi non è chiaro se gli attuali sponsor rinnoveranno o meno, e in quale misura. Certo è che per il ciclismo italiano (che da anni non ha più team nella prima fascia mondiale) un ridimensionamento della Eolo sarebbe l’ennesimo brutto colpo. Le Professional con licenza tricolore sono infatti solo tre: le altre due sono la Green Project-Bardiani-Csf e la più piccola Corratec.

LA LETTERA APERTA in versione integrale

«Il team EOLO KOMETA e la Fondazione Alberto Contador affrontano la sfida di evolversi e crescere con determinazione per la prossima stagione. Le grandi prestazioni in termini di risultati nei mesi di aprile e maggio, culminate con la vittoria di Davide Bais nella tappa del Giro d’Italia con arrivo al Gran Sasso, hanno indubbiamente creato molta attenzione verso il nostro progetto e sui nostri piani per lo sviluppo futuro. Il nostro futuro sportivo, quello della Fondazione Alberto Contador, poggia su fondamenta solide. Tuttavia, abbiamo bisogno di un ‘title sponsor’ che ci permetta di continuare a fare passi avanti, affrontare nuovi orizzonti con ambizione per diventare uno dei migliori team della categoria Professional Continental, sempre con l’obiettivo di raggiungere il WorldTour e di competere nelle migliori corse, come il Tour de France. È tempo di trovare nuovi compagni di viaggio che ci aiutino a rendere ancora più grande questo progetto che ha già superato un decennio di esistenza. La nostra struttura, quella sportiva di EOLO KOMETA e quella della Fondazione Alberto Contador, è attraente, seria, ambiziosa, professionale, impegnata e con enormi potenzialità. Ma non ci basta mantenere ciò che abbiamo ottenuto. Siamo determinati a guardare avanti. A non perdere la nostra essenza per andare avanti aspirando sempre al massimo. Vogliamo consolidare un progetto globale che copra tutte le categorie e le modalità, con la tranquillità del supporto attuale e degli impegni per diverse stagioni che vengono mantenuti con i corridori; ma alla ricerca di un nuovo ‘title sponsor’ che ci permetta di fissare nuovi traguardi e obiettivi. Siamo determinati a fare un altro salto in avanti. Siamo una vetrina ideale per generare brand, immagine e impatto per tutti coloro che ci supportano. Lavoriamo per individuare, tra tutte le trattative aperte, il miglior accordo che ci permetta di crescere. La Fondazione Alberto Contador e le squadre sportive EOLO KOMETA nascono dalla passione, e con quella stessa passione e determinazione continueranno il loro lavoro e perseguiranno i loro obiettivi». Contatto: contacto@fundacioncontadorteam.com Ivan Basso, Alberto Contador & Fran Contador

EOLO-KOMETA – Le vittorie

2021

1) Lorenzo FORTUNATO – Giro d’Italia, 14a tappa

2) Lorenzo FORTUNATO – Adriatica Ionica Race, 2a tappa

3) Erik FETTER – Campionato ungherese a cronometro

4) Lorenzo FORTUNATO – Adriatica Ionica Race, classifica finale

5) Erik FETTER – Tour du Limousin, 4a tappa

2022

1) Giovanni LONARDI – Clasica Valenciana

2) Erik FETTER – Campionato ungherese a cronometro

3) Vincenzo ALBANESE – Tour du Limousin, 4a tappa

2023

1) Lorenzo FORTUNATO – Vuelta Asturias, 2a tappa

2) Lorenzo FORTUNATO – Vuelta Asturias, classifica finale

3) Davide BAIS – Giro d’Italia, 7a tappa