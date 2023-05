L’artista varesino Acate lancia il suo nuovo singolo dal titolo “Vitami(n)a”

Dopo il suo primo ep e il brano “Dimmi che si fa”, il giovane artista varesino Francesco Aiello, in arte Acate, torna sulla scena musicale con un nuovo ironico e irriverente singolo dal titolo “Vitami(n)a”: un brano dinamico-energico, elettropop e a tratti rock-punk, e soprattutto filosoficamente sereno, mai rassegnato.

«”Vitami(n)a” è un punto di vista ironico su quanto le relazioni (per lo più tossiche) possano creare dipendenza, su quanto riescano a risucchiare gran parte della nostra vitalità che potremmo investire in ciò che ci rende soddisfatti, realizzati, felici – ha raccontato Acate-. Infatti, ‘’Vitami(n)a’’ è un gioco di parole tra ‘’vitamina’’ e ‘’vitamia’’, tra il bisogno di energie nuove e il bisogno di riavere una vita. Il brano è un invito a vivere la vita per quello che è, anche se le delusioni d’amore sono fitte al cuore, con positività e voglia di vedere le cose con occhi diversi».

Prodotto da Piuma Dischi/The Orchard, il nuovo brano è oggi disponibile tutte le piattaforme digitali: VITAMI(N)