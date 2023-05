L’associazione mazziniana di Varese condanna i gesti di aggressione contro i tifosi del Napoli

«L’Associazione Mazziniana di Varese, a fronte di alcuni vergognosi gesti aggressivi compiuti nei confronti di tifosi napoletani, scesi per le strade a festeggiare la vittoria della loro squadra di calcio, esprime sdegno e condanna per atteggiamenti così lontani dal vivere civile che vorremmo invece fosse la norma per tutte le città italiane» lo dichiara il Presidente Leonardo Tomassoni riferendosi ai fatti accaduti in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto conquistato dal Napoli,