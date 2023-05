L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco compie 70 anni e festeggia a Busto Arsizio

In occasione del 70° di fondazione la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha scelto Busto Arsizio come teatro delle celebrazioni che si svolgeranno il 4 giugno con un ricco programma, che vedrà anche la spettacolare discesa dal campanile con il tricolore, tanti momenti dedicati ai bambini e la presentazione di un’iniziativa a sostegno delle popolazioni alluvionate.

«Come Amministrazione abbiamo volentieri concesso il patrocinio e l’utilizzo dello spazio pubblico perché è un onore che la città, in particolare la nostra bella piazza Santa Maria, faccia da sfondo a una manifestazione di livello provinciale – affermano il sindaco Emanuele Antonelli e la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Il programma messo a punto dall’associazione consente anche di valorizzare il patrimonio monumentale e artistico della città, anche attraverso la mostra del pittore bustocco Silvio Crespi. Un grazie al presidente Giacomo Ferrario, al presidente onorario Riccardo Comerio e a tutti i volontari per l’impegno con cui hanno preparato la giornata di domenica e per l’attenzione che ancora una volta dimostrano per la città e nei confronti di chi ha più bisogno attraverso l’iniziativa benefica dedicata alle popolazioni della Romagna».

Il programma della giornata del 4 giugno a Busto Arsizio

In Piazza Santa Maria dalle ore 9.00 l’allestimento delle aree tematiche, delle esposizioni sia di mezzi storici VVF (con automezzi di inizio secolo scorso) e degli elmetti storici dei “pompieri” e dell’area tecnica con “droni” dei gruppi di intervento VVF.

Dalle ore 11.00 per la gioia dei più piccoli sarà possibile accedere al percorso ludico formativo Accademia dei Minipompieri ed ottenere a fine percorso dopo il famoso “salto” nel telo e tanti altri esercizi, che affascinano bambini ed i loro genitori, il certificato ufficiale di Minipompiere e ciò fino a metà pomeriggio.

Alle ore 16.30 si darà inizio alla fase preparatoria, a cura di personale del gruppo tecnico SAF del Comando Provinciale VV.F di Varese, della discesa dal campanile di Santa Maria con lo svolgimento del tricolore dal campanile stesso e Inno Nazionale eseguito dalla banda musicale che dalle ore 17.00 completerà il momento istituzionale con le autorità civili, militari e religiose presenti con la presentazione dell’opera unica del Pittore Silvio Crespi realizzata in esclusiva ANVVF per il 70 di fondazione e presentazione delle litografie. Termine delle attività aperte al pubblico verso le ore 18.00/18.30

«La fiamma della solidarietà dei Vigili del Fuoco è ben accesa e rimane sempre vicina ai territori. Come ANVVF siamo particolarmente vicini alle realtà della Romagna così pesantemente colpite e sarà questa occasione del nostro 70° di fondazione per riaccendere la fiamma a favore proprio delle popolazioni lanciando una iniziativa specifica a supporto delle stesse così come abbiamo sempre fatto nei momenti del bisogno in passato» – spiega il Presidente Onorario Ass. Naz. Vigili del Fuoco Varese, Riccardo Comerio.

La manifestazione ha avuto il patrocino della Provincia di Varese, del Comune di Busto Arsizio, della Camera di Commercio di Varese, della Fondazione Comunitaria del Varesotto e del Rotary International La Malpensa e la collaborazione dei tanti volontari della ANVVF presenti in Provincia di Varese oltre che il supporto e costante collaborazione del personale VV.F e del Comando Provinciale VV.F di Varese.

Un sentito ringraziamento da parte degli organizzatori a monsignor Severino Pagani per la concessione di utilizzo del campanile ed al personale del Comune di Busto Arsizio per la disponibilità e collaborazione allo svolgimento della manifestazione: «E’ questo non un traguardo ma una tappa della nostra storia e della nostra missione di vita a favore della collettività, auspichiamo sia una bella festa per tutti con tanti giovani che possano raccogliere il “testimone” negli anni a venire», spiega il Presidente Ass. Naz Vigili del Fuoco Varese, Giacomo Ferrario.