Laveno si tinge di verde Kawasaki: in arrivo giornalisti da tutta Europa

Varese è “terra di moto” come recita un fortunato slogan diventato anche un progetto che mette in rete molte realtà del territorio che operano in questo comparto. Ma la nostra provincia si prepara a essere “terra di moto” anche per un grande marchio giapponese che ha scelto le sponde del Lago Maggiore per un grande evento: il Kawasaki Big Celebration dedicato a giornalisti e addetti ai lavori di tutta Europa ma con spazi anche per la gente comune.

Tra il 23 e il 25 maggio prossimi infatti, Villa Frua – che è anche la sede del municipio di Laveno Mombello e che per l’occasione avrà a disposizione la piazzetta rimessa a nuovo – sarà il quartier generale di un evento-stampa organizzato da Kawasaki Italia: la filiale nazionale della casa nipponica sfrutterà infatti le bellezze di Laveno e dintorni per mettere le proprie moto a disposizione di un folto gruppo (tra le 20 e le 30 persone) di giornalisti delle principali testate di settore.

L’offerta di Kawasaki sarà molto ampia: i test infatti riguarderanno sia le moto da strada, sia quelle off road ma anche le moto d’acqua della divisione JetSki (determinante, in questo caso, la presenza del lago) e un quad. Grazie alla collaborazione con il Comune (il sindaco Luca Santagostino e l’assessore Barbara Sonzogni stanno lavorando da vicino al progetto), Villa Frua avrà un ruolo importante: sarà utilizzata per dare il benvenuto agli ospiti e per le cene a loro dedicate. È stato lo stesso primo cittadino a ufficializzare l’arrivo di Kawasaki nel breve consiglio comunale di mercoledì 10 maggio.

I test invece si svolgeranno sulle strade tra il Lago Maggiore e la Valcuvia, sfruttando la bellezza e le caratteristiche delle strade che si snodano sulle pendici del Cuvignone (probabilmente tra Casalzuigno-Arcumeggia, Sant’Antonio e Castelveccana/Caldé). Inoltre è in allestimento la possibilità di portare gli ospiti in barca per toccare le località più significative della sponda lombarda del Medio Verbano come Santa Caterina o Cerro di Laveno.

KAWASAKI PER TUTTI

Lo sbarco di Kawasaki a Laveno però non sarà riservato solo agli addetti ai lavori: l’evento proseguirà con due giornate aperte al pubblico (nel weekend del 27-28 maggio) attraverso una serie di test drive per gli appassionati, l’esposizione delle moto, la possibilità di praticare corsi di guida sicura, la presenza di un grande camion promozionale nell’area del presepio sommerso. Inoltre la zona del Gaggetto è destinata a ospitare una manifestazione di sport e tempo libero sempre con i “colori” della casa giapponese i cui responsabili sono già arrivati in forze in città per definire nei dettagli l’organizzazione. Coinvolto, per la parte ludico sportiva, anche il Consiglio Comunale dei Giovani.