Lavori a Villa Fantoni di Sangiano, il sindaco: “È la nostra piazza”

Un nuovo progetto per Villa Fantoni a Sangiano. La villa di proprietà comunale che oggi ospita le associazioni del paese, il centro per la terza età e una piccola biblioteca, è da sempre un punto di ritrovo per tutto il paese. Sangiano infatti, è un comune stretto e lungo, tagliato da una strada e dai passaggi a livello e non ha una piazza vera e propria.

Per questo motivo, l’amministrazione guidata da Matteo Marchesi nell’ultimo consiglio comunale – durante il quale è stato anche approvato il bilancio -, ha annunciato che si impegnerà per rendere il parco della villa un luogo più vivibile e accessibile per tutti.

«Ce lo siamo dati come prerogativa del nostro mandato», commenta il sindaco Marchesi, sottolineando che i primi lavori inizieranno già a settembre e che si tratta di un progetto a lotti.

Nelle varie fasi di lavorazione si prevede dunque, la realizzazione di un parco giochi inclusivo, un nuovo ingresso alla villa accessibile anche alle persone disabili, la ristrutturazione della dependance e la sistemazione della balera e del bosco. La sistemazione di chiosco e un percorso vita.

I lavori inizieranno dall’entrata della villa: «Utilizzeremo i fondi per le barriere architettoniche per rifare l’entrata della villa e renderla più accessibile, verrà sistemata anche l’illuminazione. Poi verrà rifatto il parco giochi che sarà concentrato in un’unica area e verranno messi dei giochi inclusivi».

Nel parco verrà inoltre realizzato un dehor che potrà essere utilizzato anche dai commercianti, oltre ad una casetta di legno per la vendita di bevande o altro che potrà essere utilizzata dalle associazioni.

Successivamente si cercherà di intervenire sulla balera e sull’area boschiva, dove saranno abbattuti alcuni alberi pericolanti e sarà creato un percorso vita nel verde.