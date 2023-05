Lavoro nero e carenze igieniche, chiusi dai carabinieri due bar a Busto Arsizio e Ferno

I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, coadiuvati dai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Varese e del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Milano, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Busto Arsizio e Ferno mirato anche al contrasto degli illeciti in materia di lavoro e igienico-sanitarie.

I controlli hanno interessato diverse attività di ristorazione del territorio. In particolare, è stata rilevata la presenza di due lavoratori in nero e di carenze igieniche e strutturali nelle cucine e nei depositi nonché l’assenza del manuale HCCP e delle previste informazioni per il pubblico di allergeni nei prodotti.

Sono violazioni di una certa gravità, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che hanno comportato l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività nei confronti di un bar e di un pub.

Le sanzioni amministrative contestate ammontano complessivamente a 93.500 euro.