Le aziende del terziario del Varesotto assumono addetti al My Job Day di Malpensafiere

Mancano tecnici informatici e contabili. Ma anche fioristi, operatori della grande distribuzione, agenti immobiliari, addetti alla vendita o alla logistica. Sono al momento 100 le posizioni aperte di 25 aziende del terziario del territorio varesino che cercheranno candidati nella sala Caproni di Malpensafiere a Busto Arsizio il prossimo 23 maggio dalle 10 alle 14.

Gli Enti Bilaterali della provincia di Varese, con il patrocinio di Camera di Commercio, Provincia di Varese Università dell’Insubria e Its Incom, propone la terza edizione del “MyJob Day 2023” questa volta dedicato al terziario.

Un centinaio le candidature arrivate fino ad oggi al sito dedicato www. myjobvarese.com ma è possibile proporsi e fissare un appuntamento autonomamente fino al prossimo 17 maggio. Al momento, è soprattutto l’impiego di commessa ad aver raccolto il numero più alto di appuntamenti.

La formula è quella del colloquio diretto azienda candidato già sperimentata con successo a Ispra e a Varese per il settore del turismo: «A Varese – ha ricordato il presidente dell’Ente bilaterale turismo Alessandro Castiglioni – è andata molto bene con 25 aziende presenti e circa 130 colloqui per un’ottantina di posizioni. Una decina di incontri sappiamo essere andati a buon fine perchè si trattava di lavori a tempo indeterminato. Ora stanno partendo gli stagionali. È una formula vincente che dà grandi soddisfazioni perché concretamente si crea l’occasione per inserire le figure giuste negli ambiti dove c’è carenza. In questo modo contribuiamo alla crescita del sistema economico del territorio».

Le posizioni a disposizione per l’appuntamento a Malpensafiere coprono una platea di candidati trasversale: dai giovani neo diplomati, ai lavoratori senior con esperienza.

« Sono coinvolte anche le scuole superiori del Varesotto – ha ricordato il Presidente dell’Ente bilaterale terziario Giuseppe D’Acquaro – a cui forniremo anche una formazione specifica su come realizzare un curriculum d’interesse e come affrontare il colloquio. Ci sarà un webinar il 16 maggio a disposizione di tutti coloro che vorranno iscriversi e un ulteriore momento lo stesso 23 maggio coinvolgendo soprattutto gli studenti».

Il settore terziario del Varesotto è estremamente vivace e ampio, propone il contratto attualmente più diffuso. È un ambito in costante crescita e la ricerca di specializzazioni si fa spesso intensa. Occasioni come il MyJob Day, evento totalmente gratuito sia per le aziende sia per i candidati, sono molto apprezzate e considerate.

Per ulteriori informazioni tel 0332 342207 o email info@entibilateralivarese.it

Sito internet www.myjobvarese.com