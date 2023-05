Le Cronache del Seprio colorano di storia il Milano Comics and Games

Una grande festa per gli appassionati di fumetti si sta tenendo al Milano Comics and Games di Malpensafiere in questo weekend, il 13 e 14 maggio 2023.

Fra le produzioni esposte, anche un lavoro che abbraccia il mondo fantasy, ma senza dimenticare la storia: il fumetto “Cronache del Seprio” è infatti uno dei protagonisti dell’esibizione. L’opera, scaricabile gratuitamente, è nata con il desiderio di mettere in rilievo storia, paesaggi e punti di interesse dei comuni del Seprio.

A raccontare questo lavoro sempre apprezzato e capace di coinvolgere lettori di tutte le età, Agostino Alloro, ideatore del progetto, Luigi Pellini, scrittore e sceneggiatore e Tommaso Bianchi, fumettista e illustratore di livello internazionale, che accolgono curiosi e appassionati del genere.

Questo il link dal quale poter leggere gratuitamente il fumetto:

Pro loco Cairate – Cronache dal Seprio

La manifestazione sarà aperta al pubblico anche per la giornata di domani, 14 maggio 2023.