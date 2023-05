Le elezioni nei 7 comuni varesini, i piccioni liberati, la morte a Dumenza e il ricorso del Varese calcio nel podcast del 15 maggio

Le notizie del podcast di lunedì 15 maggio

Elezioni aministrative 2023, il cui primo dato è quello dell’affluenza, che a livello nazionale non è riuscita ad arrivare al 60%, fermandosi al 59 per cento contro il 61,36% delle precedenti elezioni, mentre in Lombardia è stato ancora più basso, con il 53,83 per cento (era il 55,80 alle precedenti elezioni).

In provincia di Varese erano 7 i comuni al voto: Agra, Angera, Azzate, Bardello con Malgesso e Bregano, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo e Venegono Superiore.

Un infortunio sul lavoro in montagna è la causa della morte di un uomo di 71 anni boscaiolo professionista e titolare di una ditta individuale che lunedì mattina è stato travolto dal ramo di un albero che stava tagliano non distante del’Alpe Pradeccolo a Dumenza. A dare l’allarme un operaio che stava lavorando con lui: il 118 ha inviato elisoccorso e ambulanza ma all’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e recuperato la salma con tecniche alpinistiche. Spetterà ora al nucleo Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ats Insubria e ai carabinieri di Luino fare luce sull’accaduto. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Varese.

Sono rimasti più di due giorni chiusi nei nidi dopo che un’azienda specializzata aveva posizionato alcune reti di protezione in un vecchio immobile di Cadegliano Viconago, ma un cittadino ha notato il disperato tentativo degli adulti di nutrire i piccoli di piccione e rondone, e ha dato l’allarme. Così nella giornata di domenica i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo dopo che alcuni privati erano intervenuti per assicurare l’accesso ai 26 fori ostruiti di recente della facciata. Il lavoro, effettuato dai privati proprietari dell’immobile, serviva ad evitare che gli animali sporcassero la piazza sottostante, su segnalazione del Comune che evidenziava un problema di natura igienico-sanitaria. Ora i volatili possono essere di nuovo nutriti e accuditi dai genitori. Il sindaco del paese, Alberto Almieri, si è detto «molto dispiaciuto per quanto avvenuto».

Il Varese è retrocesso in Eccellenza. Questo almeno è il verdetto del campo dopo la meritata sconfitta per 2-0 rimediata domenica in casa della Folgore Caratese nella gara secca valida per gli spareggi playout.

Nel prepartita però la società biancorossa ha fatto misurare le porte del campo di Carate Brianza, che sono risultate effettivamente più basse del dovuto. La gara, dopo l’intervento a colpi di vanga da parte degli operatori della società brianzola, si è giocata regolarmente ma nella serata di domenica, dopo il verdetto del campo, la società varesina ha deciso di fare ricorso per l’altezza non regolamentare delle porte. Toccherà al giudice sportivo quindi omologare o meno il risultato, decisione che dovrebbe arrivare verso le 12 di martedì 16 maggio.

A supportare la tesi del Città di Varese c’è un fresco precedente in terra toscana che ha visto coinvolte le società Sangiovannese e Grosseto, con i maremmani che hanno ottenuto la vittoria a tavolino.

Settimo appuntamento con il tour di “Va in giro, il film” proiezione gratuita del film “Va in giro” nato dal tour di VareseNews che ha percorso oltre 600 chilometri tra sentieri e piste ciclabili e ha raccontato tutti i comuni della provincia di Varese. Giovedì 18 maggio alle 20,30 l’appuntamento è a Malnate, nell’Aula magna “Falcone e Borsellino” della scuola media, con la presenza del regista del film Marco Corso, di alcuni dei protagonisti del tour e del direttore di Varesenews Marco Giovannelli. L’ingresso è gratuito ma per organizzare al meglio la serata vi preghiamo di prenotare il vostro posto cercando il form di invito nell’articolo del podcast. Clicca qui Le prossime proiezioni saranno a Saronno (l’8 giugno) e a Legnano (il 22 giugno).