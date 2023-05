Le opere del PNRR saltate a Busto, la bandiera blu sul Maggiore e cosa fare nel weekend nel podcast del 12 maggio

Le notizie del podcast di venerdì 12 maggio

Troppi progetti, poco tempo, costi che aumentano e mancanza di aziende disponibili a realizzare le opere. Quindi meglio farne saltare due (per un valore totale di 4 milioni) piuttosto che ritrovarsi con un buco nel bilancio o, peggio, ridare indietro i contributi ottenuti. Non è un quadro roseo (ma neanche nero, ndr) quello dipinto ieri dal sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, in veste di responsabile delle opere pubbliche, in commissione sulla ricognizione delle opere finanziate con i fondi Pnrr, chiesta dalle minoranze. A saltare saranno i recuperi di due edifici storici del Comune che sarebbero dovuti diventare appartamenti a prezzi calmierati. Il sindaco ha cercato di tranquillizzare spiegando che tutti gli altri progetti sono sui giusti binari per quanto riguarda i tempi per un totale di quasi 30 milioni di opere. I problemi evidenziati da Antonelli sono comuni a molte altre amministrazioni che si ritrovano tanti fondi da spendere ma che poi devono fare i conti con un mercato dell’edilizia che è sostanzialmente impazzito negli ultimi mesi. Da una parte mancano le imprese perchè già precedentemente oberate dai cantieri per i vari bonus (110 in primis), dall’altra sono aumentati i costi dei materiali che a Busto stimano nell’ordine del 40%, infine ci sono i tempi stretti anzi strettissimi entro i quali avviare i cantieri e cioè entro un anno dalla ricezione della prima tranche di finanziamento Pnrr. L’appello al Ministero delle Infrastrutture, quindi, è stato fondamentale per ottenere una riduzione delle opere da realizzare e una minima finestra temporale ulteriore nel caso in cui i bandi dovessero andare deserti.

In occasione della Giornata internazionale degli infermieri, il presidente dell’Ordine di Varese Aurelio Filippini scrive al Presidente della Lombardia Fontana chiedendo un impegno concreto per riconoscere agli infermieri il ruolo di Professionisti di Regione Lombardia, attraverso una campagna di comunicazione che sottolinei l’impegno e le competenze che tutti i giorni mettono in campo per rispondere ai bisogni di salute delle persone. «In particolare per le zone di confine, come quella della mia provincia, – specifica Filippini – è importante prevedere un welfare che riduca il passaggio dei professionisti alla vicina Svizzera, sicuramente concorrenziale dal punto di vista economico, ma che avvantaggia anche da un punto di vista organizzativo, di carriera e di riconoscimento delle competenze i suoi professionisti». Filippini infine chiede che si riconosca agli infermieri una posizione stabile all’interno dei tavoli tecnici della politica regionale.

È stata inaugurata al campus di via Monte Generoso 59 a Varese, accanto al PalaInsubria, la pista da skiroll dell’Università dell’Insubria. Si tratta di due anelli, uno lungo 550 metri e largo 4 e uno da 100 metri, largo 6, caratterizzati da ondulazioni e curve che richiamano le difficoltà generalmente proposte dalle piste innevate dello sci nordico. Il progetto è firmato dall’architetto Matteo Zen e servirà come campo di allenamento per gli atleti del college sportivo di sci nordico e degli altri college sportivi dell’Università dell’Insubria. L’accesso, però, è libero per tutti negli orari non riservati agli atleti del campus.. L’ex rettore e oggi presidente del consiglio di Varese Alberto Coen Porisini racconta a Stefania Radman «È destino dei rettori – ha detto Alberto Coen Porisini – trovarsi a completare opere di un mandato precedente. Voglio ricordare tutte le persone che hanno contribuito a questa pista, che è nata da un accordo del 2016 tra l’ateneo e la Federazione sci ed è stata realizzata grazie al progettista, che ha dato un contributo fondamentale, e all’ufficio tecnico e logistico dell’università. Da presidente del Consiglio comunale di Varese sottolineo l’importanza di questa pista per la città come elemento di collegamento con l’università».

La sponda piemontese del Lago. Maggiore si fregia di una nuova bandiera blu. Tra i 226 riconoscimenti attribuiti alle coste italiane dalla fondazione europea per l’educazione ambientale ce ne sono anche tre del Maggiore: sono Cannobio, Cannero Riviera e Verbania il nuovo vessillo della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. In Piemonte neo promossa anche la costa di San Maurizio D’Opaglio sul Lago d’Orta.

Il fine settimana in arrivo porta a Legnano l’antico mercato contadino con bancarelle di prodotti agricoli del territorio. Ultimo appuntamento a Biandronno con “Primavera in Villa Borghi” tante le iniziative proposte dal Circolo Culturale di Biandronn. Viaggio sul treno storico per celebrare la figura di Giovanni Testori. Sabato 13 maggio quattro corse di un convoglio d’epoca fra Novate Milanese e Milano Cadorna, tratta su cui viaggiava quotidianamente Testori, lo “scrittore pendolare”. A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno visita guidata all’antico roseto curata dall’esperto Marco Foghinazzi, i visitatori avranno la possibilità di conoscere le peculiarità e le differenze tra le diverse varietà di rose presenti nel giardino. A Busto Arsizio torna l’appuntamento con le “Domeniche ad arte” insieme ad Attilio Forgioli e Alberto Magnani. Il secondo appuntamento del Festival Chitarristico Internazionale Bustese, con il chitarrista Simone Rinaldo in scena ai Molini Marzoli Massari. A Villa Cagnola il libro sulle sfide e le conquiste di David Sassoli. Venerdì 12 maggio alle 20.45, Bruno Pizzul intervisterà Gianni Borsa autore del libro “David Sassoli, la forza di un sogno”. Per gli amanti della natura notte con i pipistrelli e licheni da scoprire. Anche quest’anno il Parco Campo dei Fiori partecipa attivamente all’iniziativa BioBlitz Lombardia, coinvolgendo scuole e pubblico in interessanti attività alla scoperta della biodiversità del nostro territorio.

