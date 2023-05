Le opere di Renato Guttuso in mostra ad Arcumeggia

Renato Guttuso ad Arcumeggia. La Sangalleria, la piccola galleria d’arte nel piccolo borgo conosciuto in tutta Italia come il “Paese dipinto”, presenta una esposizione dedicata al pittore siciliano.

L’apertura della mostra è in programma per il 3 giugno alle 16 e vede la collaborazione del Comune e della ProLoco. In mostra disegni dell’artista custoditi dalla storica galleria, oltre a dipinti provenienti da collezioni private.

Un’ottima occasione per vedere alcuni lavori del pittore che per tanti anni ha frequentato la casa di Velate, a Varese, dove ha dipinto alcuni dei suoi quadri più famosi. Un’occasione anche per scoprire o tornare a visitare il museo a cielo aperto tra le strade del piccolo Borgo.

https://www.sangalleria.com/