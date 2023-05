Le opposizioni bocciano il decreto lavoro del Governo Meloni. Critico il sindacato

Duro il commento al decreto lavoro da parte delle opposizioni.

La segreteria del Pd Elly Schlein ha scelto di andare in Sicilia in ricordo della strage di Portella della Ginestra e da lì replica al Governo Meloni. “Il cosiddetto decreto lavoro che oggi il governo vuole varare è in realtà un decreto povertà e precarietà. Non è la direzione giusta. Si deve andare verso un lavoro più stabile e ben remunerato. Non è possibile che ancora non sia tutelato il lavoro digitale. Si devono potenziare gli ispettori del lavoro”.

Giuseppe Conte, leader del Movimento cinque stelle affida a un video su Twitter che riprendiamo integralmenete qui, e a una intervista a Repubblica la sua posizione. “Un Governo serio non si riunisce il primo maggio per varare il “decreto precariato”, condannando i giovani e uccidendo il loro sogno di avere una casa e dei figli. Un Governo serio si riunisce per introdurre il salario minimo legale”.

Critico il sindacato sulle scelte del Governo. Di seguito riprendiamo alcune dichiarazioni dei tre segretari di Cgil, Cisl, Uil.

“Il Governo per sei mesi di lavoro non ne ha parlato” afferma Pierpaolo Bombardieri della Uil.

“Noi abbiamo chiesto al Governo di aprire una vera e propria trattativa perché per noi l’altro tema per affrontare la questione del salario è una vera riforma fiscale e non solo la riduzione del cuneo contributivo”. A sostenerlo è Maurizio Landini della Cgil.

“È importante che il Governo abbia deciso di impiegare risorse per tagliare il cuneo fiscale, ma questo intervento va reso strutturale”. È la posizione di Luigi Sbarra della Cisl.