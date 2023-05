Le richieste di indennizzo da vaccino anticovid, la dipendente infedele di Agesp e il nuovo Glocal nel podcast del 10 maggio

Le notizie del podcast di mercoledì 10 maggio

Quante sono le domande di indennizzo per reazioni avverse da vaccinazione Covid? Una certa narrazione, popolare tra alcune nicchie molto combattive (ma in grado di instillare dubbi in molte persone), sostiene che l’ampia campagna vaccinale contro la Covid-19 abbia causato menomazioni, danni più o meno permanenti e decessi in un’infinità di cittadini, sia in Italia sia nel resto del mondo. Ebbene gli atti ufficiali della nostra Regione vanno in un’altra direzione. In Lombardia sono stati somministrati ad oggi oltre 25 milioni di dosi di vaccino, è stata vaccinata l’87% della popolazione over 12. Parliamo quindi di quasi 9 milioni di persone che in Lombardia hanno ricevuto il vaccino. Secondo i dati di Regione Lombardia, suddivisi per ciascuna azienda ospedaliera territoriale, ci sono state 69 richieste di indennizzo delle quali 2 per decesso. Di queste 69 istanze, 11 sono ancora in attesa di documentazione, 16 sono state immediatamente respinte perché insussistenti, e 42 hanno superato il criterio di ammissibilità.

È stata depositata in questi giorni la richiesta da parte del legale della ex-dipendente di Agesp infedele accusata di peculato. La 53enne, che ha ammesso gli addebiti, ora vuole uscire il prima possibile dalla vicenda giudiziaria dopo aver perso anche il posto di lavoro. L’indagine condotta dal sostituto procuratore Nadia Calcaterra risale a febbraio scorso e ha accertato la manomissione costante dei parcometri pubblici della città da parte della donna che si teneva i resti di chi pagava per un posto auto sulle “strisce blu”, con l’obiettivo di “reinvestire“ i soldi in trattamenti di bellezza e soggiorni benessere.

Nasce Glocal+, un’iniziativa voluta da VareseNews e V2Media per costruire un cartellone di iniziative che coinvolga il territorio intorno al festival del giornalismo in programma dal 9 al 12 novembre 2023. L’evento punta quest’anno al salto di qualità: l’obiettivo è quello di coinvolgere istituzioni, scuole, associazioni, realtà culturali del territorio intorno al tema scelto per questa edizione, ovvero Visioni. Chiunque voglia proporre un’iniziativa, dal convegno alla presentazione di un libro, dal concerto alla proiezione di un film, fino alla visita guidata, potrà farlo, compilando questo modulo entro il 30 giugno 2023.

Notti con i pipistrelli, licheni da scoprire e il magico mondo delle libellule da esplorare. Anche quest’anno Varese sarà tra i protagonisti dell’iniziativa BioBlitz Lombardia. Dal 12 al 21 maggio una serie di eventi organizzati dal Parco del Campo dei Fiori porteranno scuole e pubblico alla scoperta della biodiversità del nostro territorio. Ci racconta di cosa si tratta Elisa Scancarello, referente dell’Ufficio educazione ambientale del Parco Campo dei Fiori.