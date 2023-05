Le stanze d’albergo non bastano e la Coppa Italia di pallanuoto paralimpica emigra da Busto a Genova

Avrebbero voluto ospitare a Busto Arsizio la Coppa Italia di pallanuoto paralimpica ma la scarsa offerta di stanze ha costretto la società sportiva Waterpolo Ability ad emigrare in Liguria, più precisamente a Genova (13-15 ottobre). Mastica amaro la presidente Simona Pantalone che si rammarica dell’occasione persa: «Purtroppo non è possibile svolgere l’evento a Busto Arsizio a causa della mancanza di strutture alberghiere. Quelle che ci sono hanno tutte le camere prenotate per Host 2023, un’importante fiera enogastronomica che si svolgerà a Rho dal 13 al 17 ottobre».

Per i circa cento tra atleti, staff e accompagnatori che avrebbero dovuto soggiornare a Busto non c’era spazio e così si è deciso di emigrare in terra ligure: «La Liguria è terra di pallanuoto ma avremmo voluto mettere in mostra il potenziale della nostra città. Sarà per un’altra occasione, sperando che si ritorni ad investire nel settore alberghiero in questa zona che comunque ospita un aeroporto internazionale e non dovrebbe soffrire questo problema».

Nel 2021 l’evento riuscì, un motivo d’orgoglio per la società sportiva che per prima in Italia ha sviluppato questo sport nella versione per diversamente abili: «Siamo stati i primi e questo dovrebbe essere un motivo d’orgoglio per noi – aggiunge Pantalone – ma ci riproveremo l’anno prossimo». La società ha incassato anche la solidarietà di Assb con Cinzia Ghisellini che ha invitato tutti a non demordere.

Il problema dell’accoglienza è stato sollevato più volte anche dall’assessore alla Cultura e alle Attività Produttive Manuela Maffioli che nelle scorse settimane aveva anche organizzato un convegno per presentare a possibili investitori le possibilità di un’accoglienza diffusa anche attraverso lo sviluppo di B&B.