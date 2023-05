Leggiuno festeggia il 2 giugno con il Battesimo Civico ai neo maggiorenni

Il Comune di Leggiuno, in occasione della Festa della Repubblica, celebra il Battesimo Civico per i neo maggiorenni giunto alla sua VII edizione. Un momento significativo dove i diciotenni leggiunesi entrano a far parte della cittadinanza attiva. È anche un’occasione per celebrare l’impegno di tutti quei cittadini che ogni giorno mettono in campo azioni a sostegno della comunità.

Ogni anno questa giornata si colora di un tema portante. In questa edizione il fil rouge sarà la memoria e il ricordo del nostro tempo. Durante l’anno ci sono stati diversi momenti che hanno avuto al centro questa tematica. Tutto è iniziato dalla “Giornata della Memoria – 27 gennaio” con la proiezione del film “Un sacchetto di biglie”.

La riflessione sul tema della memoria ha coinvolto diversi giovani tramite incontri dedicati. Al tema della memoria ha contribuito, anche, l’intera cittadinanza. Infatti, i cittadini leggiunesi hanno risposto positivamente al questionario “In Ricordo” che aveva lo scopo di raccogliere testimonianze della II Guerra Mondiale.

Con le testimonianze dei nostri cittadini è stato possibile realizzare una piccola esposizione nell’atrio comunale visitabile fino all’8 giugno. Questa mostra racchiude una parte più interattiva dove chiunque può contribuire con i propri ricordi, scrivendoli sul “muro della memoria”. Come Amministrazione riteniamo importante fermarci nel corso della mattinata del 2 giugno per riflettere su questo tema e continuare a ricordare e celebrare la nostra storia e memoria. Come da tradizione durante la mattina avverrà premiazione del 14° Concorso di Poesia organizzato dalla Biblioteca Comunale e riservato alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Tutta la celebrazione vedrà la presenza della Filarmonica Concordia che accompagnerà i momenti principali con le sue musiche.