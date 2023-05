L’elicottero di Malpensa al lavoro per la ricerca del carabinieri scomparso

Continuano senza sosta le operazioni di ricerca del carabiniere in servizio nella provincia di Lecco del quale è stata segnalata la scomparsa nei giorni scorsi.

Anche oggi, sabato 27 maggio, sarà operativo l’elicottero Drago VVF del nucleo di Malpensa che sarà impiegato per ricognizioni visive lungo il Lambro e scansioni strumentali per rilievi aerei in appoggio alla squadra di terra con apparecchiatura IMSI catcher.