L’emigrazione verbanese nei secoli, se ne parla a Leggiuno

Maggio è tempo di conferenze per l’Associazione storico-culturale Lezedunum di Leggiuno. Ritorna il tradizionale ciclo di conferenze “Verbano: storia e storie”, patrocinato dal Comune.

Appuntamento per venerdì 19 maggio ore 21.00 in Sala Consiliare per un interessante approfondimento del Dott. Francesco Parnisari, che parlerà dell’emigrazione verbanese nei secoli.

L’Associazione storico-culturale Lezedunum è storica: è nata nel 1997 per la promozione storica e culturale del territorio e da allora organizza incontri ed eventi aperti al pubblico.