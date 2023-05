L’eterna discarica abusiva in via delle Querce tra Gallarate e Busto Arsizio

Ci sono luoghi dove, negli anni, si ripropongono sempre gli stessi problemi. Tra questi i boschi residui tra Gallarate e Busto: aree verdi che potrebbero essere preziosi, che vengono anche usate dai runner, ma che da sempre sono anche teatro di continui abbandoni di rifiuti.

L’ultima segnalazione ci viene da via delle Querce, strada di poche case tra gli alberi.

Con foto inequivocabili che mostrano il danno all’ambiente “per colpa di persone che scaricano abusivamente materiale derivante, molto probabilmente, da ristrutturazioni o sgomberi di case” ci scrive Alessio Barcellini, a nome anche di altri residenti.

La situazione di degrado viene imputata anche all’amministrazione che “pensa sempre e solo al centro città e non si occupa delle periferie”.

“Da anni chiediamo delle fototrappole per cogliere in flagrante questi delinquenti oppure una sbarra, dei panettoni per impedire di entrare nel sentiero con auto e furgoncini ma nulla! Anche via delle Querce versa in condizioni pietose: una parte di bosco ha mangiato mezza corsia, rendendo pericoloso il traffico automobilistico e l’asfalto risalirà a 30 anni fa, mai più rifatto”.

Oltre alle condizioni del manto stradale, “gli alberi hanno anche inglobato i pali della luce, riducendo la luminosità della strada di notte”.

Nei mesi scorsi la zona tra Gallarate, Busto e Verghera è stata anche oggetto di una iniziativa di carattere ambientale, a opera del gruppo “Parte tutto da noi” (con l’assessore Sandro Rech), come già in passato con le giornate ecologiche del “Buon vicinato” di via Padova.

Ma anche la, per ridare dignità a questo quadro – periferico – di città. Un tema che sicuramente dovrà entrare nell’agenda del neoassessore alla sicurezza e Polizia Locale Germano Dall’Igna.