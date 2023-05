L’ex amministratore di Castellanza Servizi Livio Frigoli: “Con il Comune non c’era sintonia sulle visioni future”

Livio Frigoli, ex sindaco di Castellanza, nonchè amministratore unico dimissionario della Castellanza Servizi e Patrimonio ha atteso l’insediamento del suo successore, Lorella Alda Bigatti, per spiegare le motivazioni che lo hanno portato alle dimissioni dalla società partecipata castellanzese. «Gli impegni lavorativi non mi consentivano di dedicare alla società il tempo che meritava ma a pesare sulla scelta è stata la mancata sintonia con l’amministrazione comunale sulle strategie per il futuro della società. Ero stato chiamato per rimetterla in carreggiata e ritengo di avere raggiunto questo obiettivo, ma se non c’è condivisione di intenti il rischio è quello di tornare fuori strada».

Il suo è un chiarimento, senza alcun fine politico – «Non intendo fare politica a Castellanza per i prossimi 10 anni», tiene a precisare -, e una replica a chi lo avrebbe dipinto come lo stratega da cui il sindaco di Castellanza, Mirella Cerini, avrebbe preso ordini. «Il sindaco da sette anni viaggia da sola e i meriti di quello che fa sono suoi e non certo miei. Anche il nuovo amministratore è una scelta del primo cittadino: ho avuto modo di conoscerla tre giorni fa e le auguro di fare il meglio possibile. Le ho lasciato un lungo documento e mi sono reso disponibile per qualsiasi necessità. Alla nuova amministratrice auguro anche di arrivare dove io non sono arrivato: portare il Comune a sedersi al tavolo per prendere le decisioni strategiche e guardare fuori dal proprio orticello». Frigoli lamenta anche il mancato confronto con i consiglieri comunali «mai incontrati, ne in Commissione, ne in consiglio comunale».

Quale è la visione che ha Livio Frigoli per la Castellanza Patrimonio? «Per quanto riguarda la gestione delle case comunali – spiega – ritengo che sarebbe opportuno aprire una riflessione per capire quale unione potrebbe esserci tra la Castellanza Servizi e l’Azienda Consortile della Valle Olona, per generare risparmio e una maggiore efficienza. Sul Palaborsani, invece, la mia visione era di apertura agli altri Comuni con una scelta di ambito, coinvolgendo primo fra tutti Legnano. Se, al contrario, lo si vuole al servizio di Castellanza, internalizzandolo, bisogna rassegnarsi a sobbarcarsene i costi». L’ex amministratore unico non avrebbe internalizzato la gestione che, avverte: «Porterà subito una perdita nel bilancio della Castellanza Servizi di 450mila euro. Ho i miei dubbi sui benefici di questa scelta».

Altro capitolo è quello che riguarda dell’immobile Ex Camilliani: «Ho fatto di tutto per liberarlo – ricorda Frigoli – ma le possibilità di mettere questo edificio sul mercato (al costo di due milioni di euro ndr) sono vicino allo zero: le possibilità sono ancora più basse se si pensa di portare la Rsa Moroni al suo interno. Si possono chiedere i miracoli ma forse per la Rsa Moroni è arrivato il momento di trovare altre soluzioni: a mio parere la soluzione è quella di ampliare la sede attuale. Per quanto riguarda gli ex Camilliani bisognerebbe trovare il modo di dare l’edificio in concessione senza che la Patrimonio venga accusata di avere svenduto l’immobile».