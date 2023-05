L’impatto delle munizioni per la caccia sui grandi rapaci: un incontro per parlarne

L’associazione Environmental organizza per sabato 6 maggio ad Arcisate un incontro per parlare dell’impatto delle munizioni di piombo che sono alla base di serie problematiche nelle popolazioni di grandi rapaci

L’utilizzo dei munizioni di piombo per la caccia, fenomeno estremamente diffuso sull’arco alpino, è alla base di serie problematiche nelle popolazioni di grandi rapaci come aquile reali, gipeti e grifoni. L’utilizzo di questo metallo pesante -tossico e altamente nocivo- è infatti la causa del saturnismo, patologia che può portare numerose specie al decesso.

Per parlare di questa tematica Environmental, un’associazione studentesca dell’Università degli Studi dell’Insubria che ha come suo obiettivo la divulgazione ad ogni tipo di pubblico di temi naturalistici e ambientali, organizza un incontro per sabato 6 maggio presso la sala comunale “Frontalieri” di Arcisate (via Roma, 2). L’appuntamento è a partire dalle 14 con Enrico Bassi, una delle figure più autorevoli a livello nazionale nello studio dei grandi rapaci e collaboratore del Parco Nazionale dello Stelvio. Bassi illustrerà questa problematica anche attraverso lo svolgimento di un’attività di laboratorio tecnico pratico, durante la quale sarà possibile visionare numerosi reperti naturalistici raccolti direttamente sul campo o forniti dal museo di scienze naturali di Bergamo e dal museo civico di Carmagnola (TO).

Durante la giornata è previsto anche l’intervento di Simona Danielli, fondatrice del network “Stop al piombo sulle Alpi”.

L’evento è aperto e gratuito per tutti. Se qualcuno volesse partecipare a futuri eventi può iscriversi ad Environmental a questo link. Per associarsi è sufficiente una quota associativa di 10 euro per la durata di un anno solare dalla data dell’evento di iscrizione.