L’incidente sul lavoro a Caravate, la balneabilità a Biandronno e il funerale di Dario Terreni nel podcast del 2 maggio

Le notizie del podcast di martedì 2 maggio

Un sasso che colpisce alla colonna vertebrale un lavoratore nella cava di roccia, poi la corsa in ospedale a bordo di un elicottero sanitario. È grave l‘uomo di 43 anni martedì mattina rimasto ferito per un distacco di materiale mentre lavorava in via Primo Maggio a Caravate dove sorge un grande stabilimento per la produzione di cemento. Il fatto è avvenuto prima delle 10 e sul posto sono arrivati due mezzi inviati dal 118 dopo che i colleghi del ferito, incosciente, hanno avvertito i soccorsi. I sanitari giunti su di un elicottero sanitario partito da Como hanno immobilizzato l’infortunato, trasportato poi in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Varese dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in area spinale e dove rimane ricoverato in prognosi riservata. La Procura di Varese ha aperto un fascicolo e le indagini sono affidate all’Unità Operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ats Insubria. Sul posto i carabinieri ella compagnia di Luino.

La costa di Biandronno sul lago di Varese non sarà balneabile. Il sindaco Massimo Prorotti ha deciso di tenere off limits le sponde comunali la prossima estate. Il motivo è duplice: da un lato le incombenze in capo a sindaci che devono garantire una serie di servizi e agevolazioni, dall’altro i prelievi che non sono mai stati fatti nelle acque di Biandronno ma in quelle dell’isolino Virginia territorio comunale di Varese. La diversità di prelievi potrebbe compromettere le cose anche in futuro: “ Se i controlli dell’acqua sulle nostre coste non daranno risultati simili a quelli dell’Isolino – ha commentato rorotti – vorrà dire che occorreranno altri 5 anni di prelievi prima di vedere balneabili le coste di Biandronno”.

Si sono svolti a Gallarate i funerali di Dario terreni, scomparso all’età di 77 anni. Protagonista della vita associativa e politica è stato ricordato con commozione anche dal parroco di Crenna don Luigi Pisoni “La nostra città è un po’ più buia, si è spenta una luce di passione civile, impegno serio per la http e segno di buona politica” ha detto durante la predica. Presenti ale esequie tantissimi esponenti delle Acli cittadine e della provincia di Varese, molti amici stretti. C’erano anche la giunta comunale quasi al completo e consiglieri di maggioranza e di opposizione

Il futuro della sanità sarà nelle case di comunità e meno negli ospedali. Il commissario straordinario dell’asse Sette Laghi Giuseppe Micale traccia le linee di sviluppo dell’attuale sistema sanitario alla luce delle gravi carenze di personale e di risorse. Entro fine anno all’azienda ospedaliera mancheranno 180 infermieri, a cui si cercherà di dare risposta anche reclutando personale in Sudamerica. In questo momento gli investimenti sono nei servizi territoriali come il PUA, punto unico di accesso e l’infermiere di famiglia disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

La fondazione Uni3 Varese – Associazione culturale Carlo Nasoni celebra il quarantesimo anniversario della sua fondazione con una giornata ricca di iniziative culturali. L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 maggio in Sala Montanari a Varese. La manifestazione inizia alle 15.30. Il pomeriggio è dedicato alle poesie di Silvio Raffo, alla musica del gruppo Jazz S.P.A. e alla proiezione delle fotografie del progetto “Visioni d’identità – Mi racconto in una fotografia”: ritratti di alcuni soci della fondazione che diventano protagonisti tra immagini e parole